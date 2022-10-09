批盧秀燕施政滿意度 蔡其昌：台中值得更好的市長

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民進黨台中市多名議員9日透過廣告看板串聯，批台中市長盧秀燕施政滿意度輸給涉貪污案的宜蘭縣長林姿妙，民進黨台中市長參選人蔡其昌（中）表示，作為台中市民當然不能接受，台中有這麼好的條件，值得更好的市長。（蔡其昌競選總部提供）中央社記者蘇木春傳真 111年10月9日

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（中央社記者蘇木春台中9日電）民進黨台中市多名議員今天透過廣告看板串聯，批台中市長盧秀燕施政滿意度輸給涉貪污案的宜蘭縣長林姿妙，民進黨台中市長參選人蔡其昌今天表示，台中有這麼好的條件，值得更好的市長。

天下雜誌近3年調查全台施政滿意度，盧秀燕排名較涉及貪污案的宜蘭縣長林姿妙低，民進黨台中市議員江肇國、黃守達、鄭功進及市議員參選人何昆霖、陳雅惠等人，今天透過廣告看板串連，在看板上寫著「無法接受盧秀燕輸給貪污起訴的林姿妙」。

蔡其昌今天接受媒體聯訪時表示，台中市條件這麼好，給盧秀燕當了4年，滿意度排名竟然落在17名，而林姿妙是15名，作為台中市民當然不能接受，台中有這麼好的條件，值得更好的市長。

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至於盧秀燕今天陪同民眾黨新竹市長參選人高虹安參訪台中建國市場，蔡其昌說，國民黨在新竹市有自己提名人選，盧秀燕又幫民眾黨拉抬，這是藍營茶壺內的風暴，他們自己要去解決。

蔡其昌表示，外界一直在傳言，盧秀燕是未來與新北市長侯友宜搭檔國民黨選總統的人選，如果盧秀燕真的有心要參選正副總統，台中市民應該會讓蔡其昌當市長，就讓盧秀燕去選正副總統。（編輯：陳仁華）1111009