電視辯論應戰規劃 黃珊珊：已準備24年

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（中央社記者黃麗芸台北9日電）首場台北市長選舉辯論會11月5日登場，是否效仿台北市長柯文哲2018年籌組「柯黑特攻隊」模擬應戰，無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天表示，自己已準備24年，明天就可辯論。

黃珊珊下午到文山區參訪木柵忠順廟和拜票，媒體會前聯訪首場電視辯論即將登場，有無找人模擬對手演練，或仿效柯文哲在2018年籌組「柯黑特攻隊」模擬刁鑽、困難題目問答的規劃？

黃珊珊回應表示，自己已經準備24年，「我明天就可以辯論了」，笑說每天接受媒體堵訪不就是自己練習的最好對手，認為自己在台北市政府工作也熟稔市政狀況，公共議題（市政）辯論是件很好的事情，不用特別去設計什麼，而是要讓民眾看懂到底想選出什麼樣的市長。

媒體追問黃珊珊上午和民進黨台北市長參選人陳時中、國民黨台北市長參選人蔣萬安一同出席葫蘆寺建廟75週年水陸除瘟遶境活動，最後才離開的陳時中說是因他在地連結較足，如何看此說法。

黃珊珊表示，自己多次去葫蘆寺活動都沒見過陳時中，今天先走是因後續還有其他行程，認為大家都是開心參加在地盛事，不要讓宗教盛會變成政治人物操作的場域。

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針對民眾黨主席柯文哲昨天受訪談到國內縣市財政紀律問題說「通通有問題」；陳時中競選團隊發言人林楚茵今天表示，最不守財政紀律的就是柯文哲，包括用第二預備金舉辦城市博覽會和多發未編列預算的新台幣2.4億元私幼學費補助。媒體詢問黃珊珊相關看法。

黃珊珊認為，台北市的財政紀律應是全國最好且可受公評，指柯文哲任內8年還債570億元，且債務利息從29億元降到4億餘元，絕不會像新竹市耗資12億元蓋棒球場還讓球員受傷。（編輯：陳仁華）1111009