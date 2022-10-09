林佳龍批切割國民黨 侯友宜：400萬市民是頭家

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國民黨新北市長參選人侯友宜（前右）9日下午陪同國民黨基隆市長參選人謝國樑（前左）前往基隆市仁愛市場拜票，有熱情攤商贈送菜頭，祝福2人高票當選。中央社記者王朝鈺攝 111年10月9日

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（中央社記者王朝鈺基隆9日電）國民黨新北市長參選人侯友宜競選總部明天成立，對手林佳龍批評國民黨沒大咖站台，顯見侯友宜利用、切割國民黨。侯友宜回應，400萬市民是他的「頭家」，大咖就是市民。

侯友宜下午陪同國民黨基隆市長參選人謝國樑前往基隆市仁愛市場拜票，有熱情攤商贈送菜頭及鳳梨，祝福2人高票當選，現場不時有攤商高喊侯友宜凍蒜、謝國樑凍蒜。

民進黨新北市長參選人林佳龍上午在三重拜票受訪時除期待三重開出6成選票大贏外，並指侯友宜競選總部明天成立，國民黨內沒有大咖站台，顯見侯友宜性格，「一方面利用國民黨，又切割國民黨」是狡猾的個性與自私的作法。

對此，侯友宜接受媒體聯訪指出，他在4年前競選時最「大咖」主任委員就是400萬市民，這次選舉400萬市民是他的「頭家」，競選總部地點非常方便在捷運進出口，歡迎市民隨時到競選總部泡茶聊天。

他說，在他心中只有市民，大咖就是市民，市民提出要求，他就會努力往市民要的方向走。至於競選總部挑在10月10日國慶日成立，期盼讓國家發展更好，讓人民更好。

侯友宜表示，未來在三重將有第2行政中心，市府3000名員工將進駐，讓行政園區帶動未來的4條捷運系統。此外，市府也要蓋1座科技圖書館，還有蓋了9座停車場，其中5座已完工，4座還在規劃、施工中，相信里民、里長都有感，市府用努力做事態度，讓三重變得更不一樣。

另外，台灣指標民調今天公布「基隆市長選情調查」，詢問受訪者在參加基隆市長選舉的5名參選人中比較支持哪一名，結果有31.0%表示支持謝國樑、27.6%表示支持民進黨基隆市長參選人蔡適應。

對此，謝國樑指出，他當然希望能夠繼續保持領先，可是（民調）就是好好壞壞，他當然希望能夠更好，但是對手（蔡適應）實力畢竟是堅強，且有中央、地方全面用轟炸方式攻擊他，他只能說在這份民調基礎上繼續努力。

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謝國樑表示，蔡適應最近半年連續爆發大家不為人知的事，相信會對蔡適應有影響，感覺蔡適應說明不清楚，每次都輕輕帶過，有必要向選民說明清楚。至於關於自己的金星國際公司借貸，他很快會將所有匯款資料還原，希望蔡適應能學他，說明更清楚些。

「基隆市長選情調查」是由台灣指標民調自辦調查，調查對象為設籍在基隆市7個行政區內，年滿20歲的民眾，調查時間為5日至7日，採分層隨機抽樣方式，共完訪1070人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為正負3個百分點。（編輯：戴光育）1111009