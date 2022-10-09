國慶談話聚焦堅韌之島 總統：給世界更好的台灣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北9日電）總統蔡英文明天在國慶大會將以「給世界一個更好的台灣－堅韌之島．韌性國家」為題發表演說，闡述強化「經濟產業」、「社會安全網」、「民主自由體制」及「國防戰力」等「四大韌性」，打造更為強韌的「韌性國家」。

蔡總統明天將出席在總統府前舉行的「中華民國中樞暨各界慶祝111年國慶大會」，並發表演說。府方今天指出，蔡總統國慶演講內容將分為4個部分。

府方說，第一部分是「疫情中逆勢前進，把台灣推進一步」。10月13日邊境管制放寬，意味台灣將擺脫疫情陰霾，邁向正常生活；蔡總統首先感謝為防疫工作付出、共同撐過這段艱辛過程的全體民眾，共同努力把台灣往前推進一步，成為更好的國家。

第2部分是「下波挑戰當前，冷靜面對、共同解決」。蔡總統將強調，疫後世界秩序正劇烈變化，包括，全球通膨和隨之而來的經濟衰退風險、持續進行中的全球供應鏈重組、極端氣候帶來的異常災變、自由民主世界秩序遭受挑戰等，台灣必須沉著面對、共同解決。

蔡總統將揭示在她接下來的任期中，不僅要站穩「四個堅持」立場，更要透過強化「四大韌性」，打造更強韌的「韌性國家」作為國家發展目標。

第3部分是「打造更精實的四大韌性，打造韌性國家」。府方表示，總統今年國慶演講，重心主軸將闡述持續打造更精實的「經濟產業」、「社會安全網」、「民主自由體制」及「國防戰力」等「四大韌性」，打造更為強韌的「韌性國家」。

蔡總統認為，打造「韌性國家」首要任務，就是經濟產業的韌性。包括持續推動，管控通膨、穩定金融市場、產業布局、確保關鍵基礎設施安全、接軌國際供應鏈以及淨零轉型等，總統將從這6個面向提出政策主張，因應當前全球通膨和衍生的金融緊縮，所帶來經濟衰退和金融波動的急迫風險。

蔡總統指出，完整建構並強化社會安全網，更是施政的重中之重。政府將持續提升包括，醫療救護、災防緊急應變、全方位社會照顧、社會住宅等4個面向能量，持續強化社會安全網，提供國民更完整、更周全照顧，接住每一位需要協助的國民，是政府無可迴避責任。

總統強調，「民主韌性」的建立，是守護台灣關鍵。首先是讓自由民主體制成為全民共識；其次是強化資訊透明、強化錯假訊息的辨識；第3是持續深化國際合作、緊密連結民主盟友。對外，民主是定位台灣的國際角色，對內，更是強化社會韌性的核心戰略。

蔡總統將重申台灣充實自我防衛的決心，以及維護區域和平穩定的立場，並闡述強化國防戰力與韌性的努力，透過提升戰力、國防自主、全民動員，及全民防衛意識等，展現「守土衛國，你我同行」的決心與韌性。

第4部分是「給世界一個更好的台灣」。府方指出，總統曾在2020年的勝選演說中說，她會留下一個「更好的國家」。台灣在防疫、經濟等各項領域的表現，已成為備受世界肯定的「堅韌之島」。

府方表示，接下來的任期，總統要持續打造「韌性國家」，台灣的經濟、安全、民主都與牽動世界局勢的發展，不僅要延續去年所講的，讓台灣成為世界的台灣，更要「給世界一個更好的台灣」。（編輯：林克倫）1111009