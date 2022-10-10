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國慶日思考未來 陳時中：首都市長立場攸關國安

2022/10/10 09:21
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（中央社記者陳昱婷台北10日電）今天是國慶日，民進黨台北市長參選人陳時中說，眾人不分彼此歡慶的同時思考未來，首都是國家意志象徵，首都市長立場攸關國安，必須傳遞「台北人願為民主盡力」的訊息。

陳時中今天在臉書發文表示，今天是中華民國台灣111年國慶（Taiwan National Day），在這個重大日子，即便解讀歷史的觀點有所不同，但此刻不分彼此，在這片孕育眾人的土地上惜福歡慶，同時思考未來。

陳時中指出，台北是台灣的首都，是一個國家的意志象徵，現階段台灣必須穩健前行，他當市長將依循總統蔡英文的國際友好原則，前往世界各大城市交流，建立以民主價值為基礎、對等以待的友誼關係。

陳時中說，守護台灣不分立場，是島嶼上每個人的責任，且從俄羅斯侵略烏克蘭可發現，首都市長的立場攸關國安，面對敵人文攻武嚇必須勇於表態、絕不鄉愿，傳遞「台北人願為民主盡力」的訊息。

陳時中表示，共機擾台就像惡霸在家門口徘徊恫嚇，若有人不譴責、放棄抵抗更不願保護家人，讓人匪夷所思，因此從參選第一天起，他就明白自身任務的重要性，他要把台北帶向世界，也把世界帶進台北；由首都出發，讓世界看見台灣。

陳時中提及，兩年多來，台灣勇敢面對挑戰，團結抗疫得到國際肯定，達成全民防疫的成果，包含第3劑疫苗施打率逾8成是全世界第3高、超額死亡數全世界第3優、每百萬人死亡數世界第4低，是大家努力一起守住了台灣。

陳時中說，邊境即將解封，迎來期待已久的正常生活，謝謝所有防疫人員的無私奉獻，以及全國各單位橫向通力合作，還有所有國人展現高度自主防疫意識，同島一心，他充滿感激。

陳時中強調，台北更好，台灣共好；守土衛國，你我同行。齊心帶領台北邁向未來比政黨間的歧異更重要，「台北是我們的家，我們需要彼此，即便風風雨雨，我仍堅信咱都是敦厚良善的台灣人。」（編輯：張銘坤）1111010

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