國慶大會排宋楚瑜旁 柯文哲：會拜託大力支持黃珊珊

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無黨籍台北市長參選人黃珊珊（前右）10日出席台北市政府國慶升旗活動；對此，台北市長柯文哲（前左）受訪表示，參加國慶日為國民的權利，並直言總統府國慶大會遇親民黨主席宋楚瑜會拜託力挺黃珊珊。中央社記者黃麗芸攝 111年10月10日

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（中央社記者黃麗芸台北10日電）無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天出席台北市政府國慶升旗活動。台北市長柯文哲認為，參加國慶日為國民的權利，並直言總統府國慶大會遇親民黨主席宋楚瑜會拜託力挺黃珊珊。

柯文哲上午出席台北市國慶升旗暨慶祝活動，媒體會後聯訪詢問對於黃珊珊以市民身分參加活動看法。他表示，沒有什麼不一樣，每個市民都可以來參加，且參加國慶日是國民的權利。

媒體追問總統府前舉行「中華民國中樞暨各界慶祝111年國慶大會」，柯文哲和宋楚瑜毗鄰而坐時將聊什麼？柯文哲表示，兩人可聊天的話題很多，且直言會拜託宋楚瑜大力支持黃珊珊。

針對民進黨台北市長參選人陳時中昨天說，不要被人掐著脖子才辦雙城論壇，媒體詢問看法？柯文哲則說，他們現在是掐著別人脖子不要辦，並以近日和法國巴黎合作舉辦白晝之夜活動為例，指台北市和多國城市都有合作雙城活動事項，而不僅限於中國大陸上海市，「當你戴上紅色眼鏡，看什麼都是紅色」。

媒體又問到，對於特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）建議將台灣設為中國特別行政區，陳時中未在第一時間表達抗議遭質疑態度急轉彎，是否為人設問題？柯文哲認為，他們人設都沒有改變，抗共保台都喊假的，其實是抗共保權力，真正目的是要保他們吃香喝辣權力，哪有在做抗共保台的真正準備。

談到國民黨台北市長參選人蔣萬安日前拋出「深蹲20下免費搭1次公車」惹議，媒體問相關看法？柯文哲表示，不意外，認為他（蔣萬安）的水準差不多就是這樣。

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對於以市民身分參加北市國慶升旗典禮，媒體問是否會被藍綠做文章？黃珊珊反問「市民參加國慶為何會被做文章」，隨後也分享自己從高中學生時代到擔任台北市議員時期，每年都會參加相關國慶活動，每年此時對自己都很有意義，這是件國家喜事。

媒體問到，北市嗡嗡包深受民眾喜愛，有人喊話明年繼續發「珊珊包」。黃珊珊坦言，發放嗡嗡包是慶祝國家的喜事，若選上台北市長會維持此活動，且仍可繼續叫嗡嗡包。（編輯：張銘坤）1111010