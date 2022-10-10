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112年桃園市元旦升旗 張善政：很樂意邀請鄭運鵬

2022/10/10 13:34（10/10 13:51 更新）
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對於民進黨桃園市長參選人鄭運鵬表示希望112年能主持桃園市政府元旦升旗典禮，國民黨桃園市長參選人張善政（前左4，持麥克風者）10日表示，他112年主持市府元旦升旗典禮時，很樂意邀請鄭運鵬參加。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年10月10日
對於民進黨桃園市長參選人鄭運鵬表示希望112年能主持桃園市政府元旦升旗典禮，國民黨桃園市長參選人張善政（前左4，持麥克風者）10日表示，他112年主持市府元旦升旗典禮時，很樂意邀請鄭運鵬參加。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年10月10日
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（中央社記者吳睿騏桃園10日電）民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天表示，希望明年能主持桃園市政府元旦升旗典禮，對此，國民黨桃園市長參選人張善政說，他明年主持市府元旦升旗典禮時，很樂意邀請鄭運鵬參加。

張善政上午出席平鎮區張老旺舉辦的國旗屋第28次國慶升旗典禮，他接受媒體聯訪時，被問及關於鄭運鵬在參加桃園市慶祝111年國慶升旗典禮時的發言，做了上述回應。

張善政指出，國旗屋是非常具有代表意義的點，國旗是大家向心力的核心，到國旗屋來參加國慶的升旗典禮，最能表達誠心支持國旗。

張善政說，上次看到這樣的旗海飄揚是在2020年參選總統、副總統時，更早以前是在韓國瑜參選高雄市長時看到，現在又看到旗海飄揚非常激動也非常興奮，不管今天雨有多大，都澆熄不了參與民眾的熱情和決心。

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對於記者詢問，如何看待團隊日前宣稱在某個民調贏了6個百分點，但桃園市長鄭文燦說張善政民調趨勢是平的，鄭運鵬則認為把民調當宣傳工具的說法。張善政回應，大家可以看一下，南區競選總部8日造勢大會中，民眾熱情的程度遠超過團隊原來預料，這就是回應對手最好的證明。

對於鄭運鵬說張善政從來沒有勝選過，張善政也說明，「是鄭運鵬搞不清楚狀況」，這是他首次擔任選戰主帥參選。（編輯：張銘坤）1111010

國民黨桃園市長參選人張善政（前排左3）10日上午出席平鎮區張老旺舉辦的國旗屋第28次國慶升旗典禮，向國旗行舉手禮。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年10月10日
國民黨桃園市長參選人張善政（前排左3）10日上午出席平鎮區張老旺舉辦的國旗屋第28次國慶升旗典禮，向國旗行舉手禮。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年10月10日
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