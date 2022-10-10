「橘色惡魔」國慶獻祝福 文總送特製郵摺留念

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（中央社記者王寶兒台北10日電）擁有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高校吹奏部今年受邀於國慶演出，訪台5天掀起「橘色旋風」，他們今天上午結束國慶演出，立刻搭機返日，準備明天期中考試。文總送機也送上特製郵摺。

日本京都橘高校吹奏部此行受中華文化總會、慶籌會、日台交流協會邀請來台。文總今天發布新聞稿表示，橘高校今天上午於國慶演出大獲好評，轟動全場，明天學校要舉行期中考試，學生們一早就把行李放在遊覽車，結束演出後，立刻帶行李和樂器搭上遊覽車趕赴機場，搭乘華航班機返回日本，文總也在機場送上特製郵摺。

橘高校學生下午在搭機離台時，紛紛表示「想要再來台灣」、「考完大學要再來台灣玩」，還有人開玩笑說，「明天要考試，不會寫的題目都寫『日台友情』！」也有學生說高中畢業後要來台灣留學，更有學生非常感動在台灣受到的熱情和接待，出境通關前還感性地淚灑機場。

今天下午文總秘書長李厚慶率隊前往機場送機，並準備文總以今年國慶主視覺設計封套及排版的紀念郵摺，郵摺以近日文總拍攝的的照片為素材，並由吹奏部部長（社長）竹內望咲代表受贈。

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文總表示，台灣與日本關係緊密、友誼深厚，歷經變動與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，互相扶持，共創未來。為持續深化台日交流，特邀京都橘高校吹奏部來台參與2022年度的國慶大典演出，並與台灣的樂儀隊進行交流。

文總表示，京都橘高校師生、家長及有關部門全力合作，促成佳話，也讓台灣的國慶典禮增添光彩，並為台日兩國展望疫後新局帶來希望與能量，台灣深表感謝及敬意，並期待未來共創更多美好。（編輯：張雅淨）1111010