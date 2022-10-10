駐星代表處賀國慶 台灣冷靜面對區域安全挑戰

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（中央社記者侯姿瑩新加坡10日專電）駐新加坡代表處今天舉辦雙十國慶酒會。駐星代表梁國新表示，台灣用行動證明，面對區域安全挑戰，能冷靜沉著應對；台灣也承諾維持台海現狀，維護區域和平穩定。

這是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發2年多以來，駐星代表處首次舉行實體國慶酒會，約有500多名來自政、商、學、僑、藝文及媒體界人士出席。現場美食包括滷肉飯、大腸麵線等台灣小吃，吸引賓客大排長龍。

梁國新向中央社記者表示，過去2年受到疫情影響，不能實體慶祝國慶，今天可以聚在一起慶祝，大家都覺得很興奮。

他也向新加坡朋友說明，2年來台灣在疫情管控、經濟發展都有好成績。台星雙邊經濟、貿易、投資、文化交流也持續進行，「今天很高興有那麼多新加坡好朋友來祝賀我們國家的生日」。

梁國新致詞表示，13日起，從國外入境台灣的旅客不再需要居家隔離檢疫，新加坡民眾也恢復適用免簽入境，新加坡朋友們終於可以赴台旅遊，享受台灣的風景、美食。

他指出，疫情對各國經濟造成重大影響，所幸台灣以半導體及資通訊產品相關製造業為主的產業結構，反因市場需求而逆勢成長。

在貿易方面，梁國新表示，台星雙邊有長期的密切合作關係。新加坡是台商發展東南亞市場的樞紐；對台灣而言，新加坡是僅次於中國、美國的第3大貿易順差來源國。

他說，據新加坡統計，2021年台星雙邊貨品貿易額創下約740億美元的里程碑，較前一年成長高達33%。台灣是新加坡第4大貿易夥伴，顯示雙邊經貿緊密。

在產業及投資合作方面，梁國新表示，除了半導體產業，其他領域也有具體進展，包括新創產業及駐星代表處正在推動的循環經濟及數位貿易等。

此外，他指出，國際間的經貿合作必須建構在和平穩定的環境中，然而大國間的競爭造成區域地緣政治緊張加劇。台灣站在維護民主價值的第一線，歡迎所有支持自由民主理念的國際友人到訪交流、聲援。

梁國新表示，台灣用行動證明，對於區域安全挑戰能冷靜沉著、堅定面對。台灣承諾堅持維持台海現狀，維護區域和平穩定。（編輯：黃自強）1111010