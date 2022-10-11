陳時中：總統守土衛國 容不得中共說三道四

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（中央社記者陳昱婷台北11日電）總統蔡英文昨天在國慶談話上提出四大韌性，遭中國大陸國台辦稱是「以武謀獨」。民進黨台北市長參選人陳時中說，任何國家元首守土衛國都是應該的，容不得中共說三道四。

總統昨天表示，要在經濟產業、社會安全網、民主自由體制及國防戰力打造更精實的「四大韌性」。國台辦回應，這是繼續堅持「兩國論」立場，強化「以武謀獨」並誤導島內民意。

陳時中今天上午到自強市場掃街拜票前接受媒體聯訪表示，總統很清楚台灣在國防戰力上要有自主力，任何國家元首守土衛國是應該的事，容不得中共在這邊說三道四。

媒體又問，台北市長柯文哲昨天稱民進黨「抗中保台都喊假的，真正的目的是保住他們吃香喝辣的權力」。

陳時中回應，柯文哲一直把政治議題或民主意識當作吃香喝辣的籌碼，對陳時中而言，抗共保台是DNA、是基本意識。

陳時中掃街前，頭戴安全帽、騎著機車的金色力量台北市議員參選人王郁揚停在馬路上大喊「他不會上」、「陳時中說謊」等，陳時中在隨扈及幕僚陪同下面不改色經過，開始拜票。（編輯：張銘坤）1111011