出席北市府前升旗典禮挨批 黃珊珊：市民都可參加

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（中央社記者劉建邦台北11日電）無黨籍台北市長參選人黃珊珊昨出席在北市府升旗典禮，議員批寄生市府。黃珊珊說，市民都可參加市府前升旗典禮，批評的議員是否沒參加，且每天喊抗中保台連升旗典禮都不參加？

黃珊珊今天上午在2名民眾黨北市議員參選人陪同走訪興隆市場，針對聯合報報導，黃珊珊與台北市長柯文哲昨共同出席在北市府前舉辦的國慶升旗典禮，藍綠議員批評黃珊珊寄生市府。黃珊珊會後接受聯訪，作以上回應。

媒體詢問，文山區興隆市場被視為較支持藍營，雖有民眾黨北市議員參選人陪同，是否認為能較難經營地方？黃珊珊說，參選人要在選區內盡全力，「我們這2名參選人」，張幸松是建中、台大畢業非常優秀，張志豪是機長也擔任10多年義消，熱心公益，對於這裡「我們非常有信心。」

黃珊珊表示，這2名參選人在當地各自經營許久，且投身地方公益，在地耕耘絕對不比其他參選人少，至於對她選情而言，每個地方都要努力爭取。

媒體詢問，國民黨台北市長參選人蔣萬安等人喊出集中選票，是否認為藍營出現焦慮及準備操作棄保？黃珊珊指出，集中選票就是要投給最適任的人選，政黨每天只想棄保，以意識形態綁架選民，才會有這麼大的焦慮感，現在選民非常自主，有意識和自主權的民眾會自主集中選票投給她。

民眾黨主席柯文哲和親民黨主席宋楚瑜昨天出席國慶大會，雙方互動不多，外界解讀疑白橘心結未解？黃珊珊今天說，大家都是有智慧的政治人物，不需要每天做這樣猜測、聯想，也覺得奇怪，為何蔣萬安的父親蔣孝嚴到現在都沒幫蔣萬安站台？且為什麼要每天討論宋楚瑜？這件事就是故意炒造及製造問題，用同樣標準為何不討論其他參選人呢？

黃珊珊指出，有人故意一直炒作此題目，選舉是自己在選，不管有誰站台，都是盡力爭取，但不用每天炒作誰有來、誰沒來，這樣是否也要討論很多還沒站台的人？

黃珊珊拜訪興隆市場時，台北花木批發市場攤販反映遭柯文哲逼迫搬離市場，認為柯是為賺錢，且花木市場已變蚊子館，搬移至興隆市場也沒固定攤位。

黃珊珊表示，攤販有反映此事，這是整體市府政策問題，且是營運承辦商與攤販關係，若是公有市場會有相關補償辦法，現在安置花木市場攤販到公有市場，如何讓攤販生意更好，才是最重要的，且花木市場攤販針對攤位是有優先承租權，不會有再被要求搬離問題。（編輯：張銘坤）1111011