鄭運鵬：選舉是整體性 南桃園不會是國民黨鐵票

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（中央社記者葉臻桃園11日電）民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天表示，他對桃園的市政現況、產業需要等，有相當程度了解；選舉是整體性，不會認為桃園哪區是誰的鐵票，南桃園也不會是國民黨的鐵票。

鄭運鵬上午參訪異域故事館時接受媒體聯訪，媒體詢問，選戰倒數不到50天，相比鄭運鵬提出超過50項政見，國民黨桃園市長參選人張善政似乎還沒有發表政策白皮書。

鄭運鵬表示，市長選舉除了活動，也要比較對桃園的熟悉和對桃園市政的了解，他在桃園擔任2屆立委，對於桃園市長鄭文燦的市政突破和市政現狀、市民生活、產業需要等，有相當程度了解。

鄭運鵬說，他能把每個桃園的重大建設更細緻的分類和整理，提出擴大的看法，這是他和其他參選人比較起來的強項，市政上，也能和鄭文燦配合、銜接，不會突然大轉彎，讓市民和各行各業覺得突兀。

鄭運鵬也說，至於對手如何提出政策，提出什麼樣的內容或在什麼時間提出都尊重，但相信市民感受的到，他的團隊是最理解桃園的桃園隊。

媒體詢問，怎麼看前高雄市長韓國瑜若來桃園幫張善政造勢，預估會引起一陣旋風。鄭運鵬表示，只要是願意關心桃園，不管是各黨各派，來桃園都歡迎。

媒體詢問，怎麼看張善政陣營覺得南桃園選情比較穩定，近期可能往北桃園發展。

鄭運鵬表示，選舉是整體性，桃園不會分裂成南桃園或北桃園，發展一定要一起，不能不公平，他不會認為哪一塊是誰的鐵票，南桃園也不會是國民黨的鐵票，這是張善政團隊對市民做市長選舉選擇上面的誤解。

媒體詢問，有關鄭運鵬缺席立法院的質詢，是不是與市長選戰有關。鄭運鵬說，會期開始他一度因為確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）隔離，也因為選舉的關係，在立法院的質詢上面會有時間不足，這點請大家理解、見諒；他長期是黨團幹部，在立法院的工作部分，大家可以放心。（編輯：李錫璋）1111011