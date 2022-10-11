波士頓雙十國慶酒會 逾700人出席

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（中央社記者尹俊傑紐約10日專電）駐波士頓辦事處9日晚間舉辦雙十國慶酒會，逾700人出席。處長孫儉元說，面對中國武嚇，台灣不會升高衝突，也不會引發紛爭，但捍衛國家主權及安全的決心絕不會動搖。

酒會在波士頓公園廣場飯店（Park Plaza Hotel）舉行。慶祝儀式由就讀佛蒙特州威爾猛軍校（Norwich University）的4名台灣學生護送中華民國及美國國旗進場揭開序幕，接著全體貴賓合唱兩國國歌。

孫儉元致詞表示，面對中國威脅及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的嚴重挑戰，台灣經濟成長依然強勁，創造2.0版的台灣經濟奇蹟。

台美關係方面，孫儉元說，台灣期盼台美21世紀貿易倡議能促成兩國早日簽署雙邊貿易協定（BTA），台灣獲納入美國主導的印太經濟架構（IPEF）。台灣由衷感謝美國信守台灣關係法及對台六項保證，給予台灣堅若磐石的支持。台灣是美國可信賴的夥伴，將堅定支持美國確保印太地區自由開放的目標。

至於兩岸關係，孫儉元強調，台灣面對中國武嚇，依然保持自制。台灣作為國際社會負責任的利害關係者及良善力量，將致力維護台海現狀，願秉持對等尊嚴原則進行建設性對話。

孫儉元說，台灣珍視與新英格蘭各州的友誼，去年雙邊貿易大幅成長，民間與教育交流也持續強化。目前有5個州共134位州議員加入「新英格蘭地區州議員台灣連線」，期待繼續與友人及夥伴密切合作，增進互惠互利的雙邊關係。

新罕布什爾州眾議會議長派卡德（Sherman Packard）、聯邦參議員馬基（Ed Markey）選區代表肯特威爾（James Cantwell）及紐英崙中華公所主席雷國輝等僑界代表致詞，表達對台灣的堅定支持及祝賀之意。

新英格蘭地區多位聯邦參眾議員、州長、議長及麻州波士頓、牛頓市等地近60位政要致贈賀狀。

酒會設置大型電視播放國慶文宣影片「堅韌台灣，立足世界」。當地台灣學生組成志工團隊，協助接待及禮賓工作；新英格蘭音樂學院（NEC）台灣留學生則組成樂團，演奏台灣組曲。酒會歷時約3個半小時結束。（編輯：郭中翰）1111011