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綠指新北治安淪後段班 侯友宜安居樂業政見跳票

2022/10/11 14:44（10/11 15:36 更新）
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台灣教授協會副會長陳俐甫（中）、民進黨立委羅致政（左2）、律師賴中強（右2）等人11日在台北舉行記者會，指新北市長侯友宜口口聲聲說好好做事，但新北市治安滿意度在六都中是末段班，侯友宜的安居樂業政見，已明顯跳票。中央社記者謝佳璋攝 111年10月11日
台灣教授協會副會長陳俐甫（中）、民進黨立委羅致政（左2）、律師賴中強（右2）等人11日在台北舉行記者會，指新北市長侯友宜口口聲聲說好好做事，但新北市治安滿意度在六都中是末段班，侯友宜的安居樂業政見，已明顯跳票。中央社記者謝佳璋攝 111年10月11日
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（中央社記者王揚宇台北11日電）台灣教授協會副會長陳俐甫、民進黨立委羅致政等人今天表示，新北市長侯友宜口口聲聲說好好做事，但新北治安滿意度在六都中是末段班，侯友宜主張要讓市民安居樂業，已成為格外諷刺的口號。

陳俐甫與民進黨立委羅致政、新北市議員戴瑋姍及人權律師賴中強、退休警官石明謹等人，今天在立法院召開「說好的『安居樂業』呢？侯市長口口聲聲說好好做事，新北市民走在路上卻怕出事」記者會，提出相關質疑。

陳俐甫指出，新北市民原先期望新北市可以成為治安城市，但近期新北市每個月都發生重大刑事案件，上個月更有市民遭警察當成通緝犯並不當毆打，這顯示侯友宜過去雖擔任過警政系統的最高職位，卻無法帶領新北市的治安改善。

羅致政認為，近年民眾對侯友宜的觀察，認為他就是爭功諉過，不管是過去的南非武官事件，還是到最近的「恩恩案」都看的出來，侯友宜有功就自己攬，有錯就推給屬下。

羅致政指出，所有民調顯示，新北市民最關心的是治安問題，如果新北是治安城市、有警察市長，為什麼市民仍最關心治安問題，這顯示新北治安問題真的很嚴重。

羅致政說，侯友宜無心無力管好治安，讓基層員警疲於奔命，但治安沒有提升，侯市府的安居樂業政見，已明顯跳票。

戴瑋姍提到，侯友宜禁不起檢驗，而且根據遠見雜誌調查顯示，侯友宜執政4年後，新北市的治安從第9名降到第17名，侯友宜已從「關公市長」變成只重包裝形象的「公關市長」。（編輯：黃國倫）1111011

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