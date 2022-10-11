大溫哥華僑界賀國慶 捐善款助烏克蘭難民

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（中央社記者程愛芬溫哥華10日專電）大溫哥華台灣僑界10日晚間慶祝中華民國111年雙十國慶，近600人齊聚，加拿大各級政府眾多官員到場表達對台灣的支持。大溫僑界將餐會募得的一半善款捐贈加拿大烏克蘭難民組織，傳遞台灣人民無國界的善意及友好。

大溫哥華台灣僑界聯合會共同主席之一王美琴對中央社記者表示：「今年的10月10日正好是加拿大感恩節，感恩眾人齊心努力，讓台加關係不斷升溫。今年的國慶餐會主題：為和平健康加油，希望世界和平、人人平安。看到烏克蘭遭受的戰爭磨難，台灣人民心中特別有感觸，因此僑界決定將國慶餐會所募得的一半款項捐助初來乍到溫哥華的烏克蘭朋友。」

去年國慶前夕，駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣剛到溫哥華上任，如今任職屆滿一年，她特別感謝僑界的鼎力相助，將「台灣能幫忙」的力量發揮至極，獲得加拿大主流社會的高度肯定。

多位加拿大聯邦、省和市級的政界人士繼7日出席由辦事處舉行的國慶酒會後，10日又出席僑界主辦的餐會，愛台挺台的心意滿滿。

高貴林市（City of Coquitlam）市長史都華（Richard Stewart）在致詞時說：「全球民主正在遭受威脅，我們需要支持台灣，支持台灣人民。感謝台灣社區對加拿大的貢獻，我們要攜手併肩、永遠同行。」

10月15日卑詩省將舉行市長和市議員選舉。卑詩省現在有4名台裔省議員，包括康安禮（Anne Kang）、陳葦蓁（Katrina Chen）、馬博文（Bowinn Ma）和姚君憲（Henry Yao），時常為台灣發聲。他們在現場也趁機呼籲支持今年首度參選素里市（City of Surrey）市議員的台裔青年劉妍君（June Liu），將更多優秀台裔人士送入加拿大政壇。

劉妍君對中央社記者表示：「省議會已有台灣之光，我希望自己也能成為市議會的台灣驕傲，為加拿大和台灣關係提供更多助力。」

由阿美族、泰雅族和排灣族等原住民組成的「台楓原子樂團」，在現場演唱「我們都是一家人」、「高山青」、 「 站在高崗上」三首原住民組曲，贏得滿堂彩。（編輯：陳惠珍）1111011

由阿美族、泰雅族和排灣族等6名原住民組成的「台楓原子樂團」，高歌原住民歌曲，贏得滿堂彩。中央社記者程愛芬溫哥華攝 111年10月11日