美眾議員以烏克蘭為教訓 支持台灣擁有嚇阻武力

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美國聯邦眾議員薛曼（Brad Sherman）（圖）接受中央社訪問表示，從烏克蘭的例子來看，台灣最重要的是專注自身、擁有嚇阻對方的軍事實力。圖為薛曼7日出席駐洛杉磯辦事處國慶酒會致詞。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年10月12日

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（中央社記者林宏翰洛杉磯11日專電）挺台立場鮮明的美國聯邦眾議員薛曼近日向中央社表示，台灣不必激怒北京，只要專注自身發展，提升足以嚇阻對方的軍事實力，就能長治久安，這是從烏克蘭學到的教訓。

美國國會期中選舉11月7日舉行，尋求連任的民主黨眾議員薛曼（Brad Sherman）9日出席洛杉磯台灣人社群為他舉行的募款餐會，席間接受中央社記者訪問，談到進入國會26年來推動各項立法支持台灣。

薛曼身為眾院外交委員會一員，9月與「台灣連線」共同主席夏波（Steve Chabot）提出「加速對台軍備移轉法案」（Accelerating Arms Transfers to Taiwan Act），目標加強對台提供防衛物資。

薛曼向中央社解釋，之所以有這項提案，主要從烏克蘭身上學到教訓，「你或許可能戰勝敵人的入侵，但遠比這個更好的是，入侵發生之前就嚇阻對方」。

薛曼表示，早在12年前，他在國會推動提供烏克蘭更多的國防物資，但歐巴馬政府未採納；如今在俄羅斯入侵烏克蘭的這場戰爭中，各方期待代表自由一方勝利，但假如可以預先嚇阻入侵，豈不是更大的勝利。

薛曼以俄烏戰爭為例指出，入侵一個國家，就算是一個相對較小的國家， 結果都未必那麼順利。

他認為，以台灣處境來看，只要不去無謂地激怒北京，「我認為沒有任何一個台灣主政者會立即宣布獨立」，台灣首先而且最重要的一件事是專注自身發展，取得足以威嚇任何軍事行動的防衛力量。

薛曼談到支持台灣的理由：「我們支持世界各地的民主與自由體制，全世界很少有一個地方像台灣這樣，承受如此大的攻擊，台灣向來是美國的盟友，過去幾十年我們見證了台灣民主的蓬勃發展。」

薛曼也談到自己參與推動「台灣旅行法」（Taiwan Travel Act）。他很高興這項法案促成了眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的重量級訪台之行，「我跟她聊了一下，她很享受這一趟到台灣的訪問，就像我幾年訪問台灣一樣，同樣非常享受」。

薛曼7日出席駐洛杉磯辦事處的國慶酒會，致詞期待台灣的外交部長吳釗燮有一天能到眾院外交委員會出席聽證。他向中央社表示，這件事最快今年底可能實現。

薛曼表示，吳釗燮若要親身到國會出席聽證，過去仰賴國務院發給簽證；但這兩年疫情下，國會聽證不一定要本人到場，也可用線上方式參與，如此一來吳釗燮「只需要早起」克服時差就能做到。

他希望今年底或是明年就可以實現，到時候將是台美關係的一大進展。

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出席餐會的台僑吳兆峯表示，台美人（台裔美國人）是在美國擁有投票權的公民，在國會議員選舉當中，可以透過捐款、倡議等方式發揮影響力。出席這樣的餐會一方面具體支持挺台議員，一方面可以在餐會上面對面向政治人物表達台灣人的聲音、分享關注的議題。

他說，薛曼一路支持自由民主與人權，獲得台裔社群支持，「他有一句話讓我很感動：在這個世界上，不管是多大的國家，只要擁有獨立自主的政治制度，都應該受到尊重」。（編輯：馮昭）1111012