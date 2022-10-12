海軍：未來仍有籌獲一級艦規劃 但尚未定案

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國防部、國家安全局12日在立法院外交及國防委員會分別專案報告「海軍新一代輕型巡防艦建案規劃」、「台海最新情勢分析」，國防部長邱國正（左）、國安局長陳明通（右）列席接受立委質詢。中央社記者張皓安攝 111年10月12日

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（中央社記者游凱翔台北12日電）國軍建案2000噸級新型巡防艦，預計民國115年完成2艘原型艦。海軍今天表示，原型艦完成後預計再造10艘後續艦；另外，海軍未來仍有籌獲一級艦規劃，但還在規劃中還沒有定案，目前不方便對外說明。

根據112年度國防預算書，原本編列於111年度預算的「新一代飛彈巡防艦」（4500噸）已確定更改為「新一代輕型巡防艦」（2000噸），但預算金額、編列年度仍維持新台幣245億4916萬元、108年至115年，預計在115年完成防空和反潛2艘原型艦。

國防部長邱國正、國家安全局長陳明通，上午各自以「海軍新一代輕型巡防艦建案規劃」、「台海最新情勢分析」為題，赴立法院外交及國防委員會專案報告，並備質詢。

民進黨立委王定宇關切國軍建案輕型巡防艦需求為何。海軍參謀長蔣正國中將回應，敵情威脅改變、濟陽級艦老舊速度追不上共艦；另外，從鍋爐暖機至出港，至少需要6個小時準備時間。

王定宇詢問，輕型巡防艦與濟陽級艦的人力需求差異。蔣正國表示，確切數字不便說明，但濟陽級艦約260人，輕型巡防艦約80人。

王定宇詢問，未來海軍是否會有籌獲一級艦的規劃，時間點及規格為何。蔣正國則回應，「有（需求）」，但還在規劃中，噸位也會改變，但還沒有定案，目前不方便對外說明。

國民黨立委廖婉汝追問，115年完成2艘輕型巡防艦原型艦後，是否還會持續建造。蔣正國回應，預計再造10艘後續艦。（編輯：蘇志宗）1111012