國境解封 鄭運鵬：預期國旅損失要提大搶客計畫

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（中央社記者葉臻桃園13日電）國境今天解封，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬表示，必須預期到有可能因為民眾出國玩，造成國旅損失，這部分他提出要有大搶客計畫，讓民眾晚點出國、把超額的機票錢拿來桃園玩。

鄭運鵬上午出席2022桃園市政座談會，接受媒體聯訪時，被問及國境解封，對於如何留住國旅旅客和吸引觀光客的想法。

鄭運鵬表示，在國境解封上，必須預期到有可能因為民眾出國玩，造成桃園國旅部分的損失，在這點上，他很早就提出要有大搶客的計畫，如何避免大家都加價買機票、跑到日本，而是讓他們把機票加價的支出，留在桃園旅行，願意晚幾個月到日本。

鄭運鵬說，過去的「你吃飯我請客」、「你住宿我買單」計畫，應該要在這一波裡面提早協助所有桃園的觀光業者，一起合作把旅客留下來，讓他們花一樣的錢，玩到出國、也玩到桃園。

媒體詢問，國民黨桃園市長參選人張善政昨天拋出政見，要設立全台唯一的「婦幼局」，卻被部分桃園市議員和參選人批評。

鄭運鵬表示，不了解市政卻為了選舉開支票，會和真實的市政狀況有很大的矛盾；桃園即使人口成長，局處的數量也已經滿額，這一定要配套，不可能單方面增加，可見張善政對政府機關不是那麼熟悉。

鄭運鵬說，張善政提出要成立婦幼局，就必須提出要整併或砍掉哪些局處，認為哪一個局處是不必要的、必須要廢掉的，完整的政策才是市民想要看到的。

媒體詢問，鄭運鵬先前確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），被國民黨籍的參選人針對7+7的隔離狀況檢舉。

鄭運鵬表示，知道參選的新人有選舉壓力，但希望這些人不要把自己當作法官、去把別人定罪，可以提出質疑，但也要指出很具體的證據，相信這些都是選舉手段，只是沒想到張善政也加入指控行列，覺得非常離譜。（編輯：李錫璋）1111013