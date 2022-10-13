邁入超高齡社會 藍委籲研擬防制金融剝削機制

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（中央社記者王承中台北13日電）國民黨團總召曾銘宗今天表示，金融剝削問題嚴重，政府因重視高齡金融者的消費權益，要求金管會研擬防制高齡金融剝削機制，強化高齡者金融消費教育宣導，提供金融科技相關協助應用服務。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、首席副書記長謝衣鳯、立委費鴻泰等人，今天在立法院召開記者會，「台灣超高齡化，高齡金融消費者權益在那裡？」記者會，呼籲金管會應正視高齡者使用金融商品的相關權益。

謝衣鳯指出，台灣將邁向超高齡社會，根據金管會所統計的資料顯示，65歲以上高齡者的金融消費爭議申訴案件，從2018年至今逐年攀升，代表高齡者的金融消費權利未受保障，如何保障高齡者的權益是重要問題。

曾銘宗表示，國民黨重視高齡者金融消費權益，目前銀行在對銀髮族銷售金融商品時有四大缺失，分別是理專未確認高齡者健康情況、轉介高齡者借錢買投資型保單、販賣風險性太高的商品，以及對重大損失爭議案件未積極處理。

曾銘宗指出，如今金融剝削問題非常嚴重，國民黨團要求金管會必須要研擬防制高齡金融剝削機制，金融機構如經查獲高齡金融剝削屬實，需加重罰款，另處罰董總等負責人，甚至撤照；同時要創新高齡商品及服務，以符合高齡者金融需求。

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曾銘宗表示，金管會也應強化高齡者金融消費教育宣導，並研擬提供金融科技相關協助應用服務，改善高齡者數位落差。希望金管會能儘速做出回應，並於下會期好好落實。

費鴻泰指出，高齡者因退休而沒有收入，會有點危機感，怕錢不夠用，所以相對希望能透過投資多賺點錢，但必須慎防理專的話術，如「保本、保收益」、「高收益、高孳息」、「商品要停賣」及「隨可以領回」。呼籲高齡者戒之在貪，而理專也不要用騙的。（編輯：翟思嘉）1111013