美眾議員盼吳釗燮出席聽證 外交部感謝堅定挺台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北13日電）美國聯邦眾議員薛曼日前表示，期待外交部長吳釗燮有一天能出席美國眾院外交委員會聽證；外交部今天表示，感謝薛曼及美國友人長期以來對台灣的堅定支持，會請駐美代表處與相關國會議員聯繫、追蹤。

美國民主黨眾議員薛曼（Brad Sherman）7日出席駐洛杉磯辦事處的國慶酒會致詞時表示，期待台灣外交部長吳釗燮有一天能到眾院外交委員會出席聽證。他向中央社表示，這件事最快今年底可能實現。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

外交部北美司長徐佑典上午在外交部例行記者會對此表示，外交部感謝薛曼及美國友人長期以來對台灣的堅定支持，吳釗燮經常透過媒體專訪或出席相關智庫活動等方式與美國政策圈的官員互動，未來期待持續透過多元方式與美國各界互動，以增加美國對於台灣的了解與支持，同時也能夠為台灣發聲。

他表示，對於外交部長出席美國外委會聽證會的事情，會持續請駐美代表處與相關國會議員聯繫、追蹤。徐佑典會後受訪並說，目前僅止於口頭邀請，尚未有任何正式文件。（編輯：翟思嘉）1111013