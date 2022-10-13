沈慧虹推輕軌政見 用大眾運輸紓解竹市交通

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（中央社記者魯鋼駿新竹市13日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天發表「先進軌道」交通政見，規劃2條輕軌路線、4轉乘方案，以大眾運具縫合城市，讓民眾自在於城市穿梭，解交通問題。

沈慧虹致詞說，民眾踏出家門的那刻就是城市交通的一部份，她上週發表交通135，打通1外環斷點，客雅大道向東延伸；新闢3座跨縣市橋梁；推動五楊高架向南延伸，加上今日的2輕軌路線、4轉乘方案，成為完整的交通12345政見，透過交通改變整體城市風貌。

沈慧虹強調，大眾運具是改善交通最有效益的方案，未來她將要新建2線輕軌，輕軌有準時、安全、舒適的特性，且不分年齡都可便利搭乘，更可改變市民的交通習慣，減少自有車輛的比例，根本解決道路容量不足問題。

沈慧虹說，第1條輕軌「紅線」從舊城區串接火車站、新竹公園，沿途經過光復路，連接新安路進入新竹科學園區，連接台鐵新莊車站、竹中車站進入高鐵新竹站，也將促進車站周邊都市更新與共同開發，提升沿線生活機能。

沈慧虹說，第2條輕軌「綠線」從南寮漁港走東大路、經國路、公道五路，一路延伸到新莊車站，未來還可有更多開發，搭配「竹科X 2.0」計畫，結合跨頭前溪道路，讓整塊基地有完整的交通規劃。

「轉乘4計畫」部分，沈慧虹說，將透過智慧公車、共享機車、YouBike2.0與步行城市，讓輕軌成為骨幹，乘客可搭配轉乘運具自由在城市內穿梭。

沈慧虹表示，她上任後更會調整公車的合理補貼，並搭配輕軌路線重新整理公車路線，以幹線公車、縮短路線，增加業者營運意願，創造友善的運營環境，也將推動智慧站牌、防撞警示、疲勞偵測等系統，讓公車更好搭、更安全。

沈慧虹表示，未來將引進共享機車，符合新竹市短距轉乘需求；學生族群也透過YouBike 2.0，讓大家都可以自在漫遊城市。

沈慧虹表示，過去市政府推動步行城市，已打造逾55公里人行道與通學步道，透過天空纜線下地、串連綠地，未來她也已推出綠帶規劃，給市民最完整的宜居城市空間。（編輯：陳清芳）1111013