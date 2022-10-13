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李遠哲稱有意見會被總統換掉 綠委：與事實有差距

2022/10/13 14:41
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（中央社記者王揚宇台北13日電）前中央研究院長李遠哲接受媒體專訪，稱如果總統府資政對總統蔡英文有意見，下次遴選會被換掉；民進黨立法院黨團幹事長羅致政說，這與他了解的事實有一段差距，蔡總統不是偏聽的人。

民進黨立法院黨團今天召開記者會，有媒體詢問，對於李遠哲稱如果總統府資政對蔡總統有意見，下次就會被換掉的看法。

羅致政說，這是李遠哲自己的看法，而根據他們了解的事實，有一段差距存在。

羅致政指出，蔡總統昨天在某個場合，跟很多資政、顧問在一起，聽取意見，他不認為蔡總統是偏聽的人，而是經常跟各行各業接觸，百工百業代表也透過各種方式表達意見，蔡總統不是只聽單一意見、把不同意見的人除掉。

另有媒體詢問，李遠哲稱副總統賴清德的論述一定會比蔡總統好，但不能出頭，不然在非常不民主的政黨運作中，很容易被壓死。

羅致政說，民進黨最自豪的就是民主機制，所有的初選和提名都按照機制來走，沒有任何不民主的地方，不民主的是對岸的共產黨。（編輯：翟思嘉）1111013

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