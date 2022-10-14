鄭運鵬籲說明與致公黨關係 張善政競辦指別抹紅

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（中央社記者葉臻桃園14日電）中華民族致公黨成員涉不法吸金。民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天表示，國民黨桃園市長參選人張善政曾是這個團體最高顧問，應說明清楚。張善政競辦指出，對手不抹紅就不會選舉？

被媒體稱為「牛樟芝大王」的劉威甫等人涉嫌招募民眾投資牛樟芝，不法吸金逾新台幣20億元。有媒體報導，劉威甫是統派色彩較重的中華民族致公黨中央評議委員會前主席，張善政曾擔任中華民族致公黨的最高顧問。

鄭運鵬上午出席行程、接受媒體聯訪時表示，有注意到中華民族致公黨與張善政關係匪淺，張善政是中華民族致公黨唯一一名最高顧問，很顯然是張善政被拿來當門神，而且還沒有自覺。

鄭運鵬說，一個促統、希望台灣被中國統一的團體及詐騙集團，拿著張善政最高顧問的旗子，張善政明知道這樣的主張還去擔任最高顧問，而且是唯一一位，在這樣政治主張上面擔任最高顧問，而政黨這些主席都是這樣的背景，難道張善政不知不覺嗎？

他表示，想請教張善政怎麼會這麼識人不明，如果未來擔任桃園市長，要如何防止市民、市政府及張善政自己遭詐騙，這一點讓他們覺得很不放心。

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鄭運鵬說，希望張善政清楚地說明與這些人的關係、做了哪一些顧問，張善政被拿去當門神，被拿去當宣傳的時候到底知不知情？有沒有阻止過？有沒有替這些被害人著想過？張善政是一名市長參選人，應該要公開說明清楚，讓市民可以放心。

對此，張善政競辦指出，相關議題，先前已多次說明，民進黨卻總是惡意連結，轉移焦點，難道民進黨不會抹黑、抹紅就不會選舉？呼籲對手回歸正途、見賢思齊，像張善政一樣提出對桃園鄉親好的政見，造福大桃園。（編輯：戴光育）1111014