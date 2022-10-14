黃珊珊競選影片 主打簡化都更流程等3面向

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無黨籍台北市長參選人黃珊珊（右）14日與前內政部長李鴻源（左）在競選總部合體，推出新競選短片，並宣布將推動公辦都更3.3計畫。中央社記者王飛華攝 111年10月14日

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（中央社記者劉建邦台北14日電）無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天公布競選影片，主軸為都市更新，並與前內政部長李鴻源擔任影片主角。黃珊珊說，若當選會加速推動北市都更，包含簡化流程與強化溝通等3面向。

黃珊珊下午與政策總顧問李鴻源在競選總部召開公布競選影片記者會，記者會以47秒的宣傳影片為起頭，影片在台北後火車站拍攝，由黃珊珊及李鴻源擔任主角提及防災型都更等政見。

黃珊珊致詞指出，台北市都市發展下一階段為都市再生及市容更新，她提出第3代公辦都市更新計畫，主軸為3面向，包含強化溝通與簡化流程、規劃中繼住宅協助安置、重視建築整體設計與功能。

她表示，要成功推動公辦都更主要關鍵就是由政府主導及提高民眾願意參與的信心，所以要強化都更工作站功能，由市府主動協助溝通及說服不同意戶，且要簡化行政流程及加速都更審議，才能建立市民信心，間接鼓勵申請都更。

她說，規劃中繼住宅協助安置部分，老舊社區的住戶不願參加都更，其中一項擔憂就是安置，主張未來都更，首重就是規劃設置中繼住宅，並由市府主動向住戶說明及協助安置，讓住戶不必擔心都更期間居住狀況，盼提高同意參與都更意願。

黃珊珊指出，針對都更建築物的設計與功能，須符合公益、公安、公開規範，例如公益設施比例，都更分回房地在一定比例內要提供社會住宅等社福設施，實現都更紅利，全民共享理念。

她表示，面對極端氣候，都更要著重消防、耐震等防災功能，以防災型都更為概念，建立韌性城市當目標，確保住戶生命財產安全。

她說，為消除住戶對都更利益分配疑慮，認為未來辦理都更流程與所有資料，要謹守公開透明原則，避免產生爭議，才能加速推動進都更案。

李鴻源表示，公元2013年就提出防災型都更，很多首長都曾聽過他提出的概念，但只有黃珊珊願意若當選後執行，政治人物提都更政見是要付很大政治代價，但黃珊珊願意，若黃珊珊當選後，他會替外界監督並要求落實都更政見。（編輯：戴光育）1111014

無黨籍台北市長參選人黃珊珊（右）14日在競選總部發表新競選短片，並表示將推出公辦都更3.3計畫。左為前內政部長、黃珊珊競選團隊政策總顧問李鴻源。中央社記者王飛華攝 111年10月14日

無黨籍台北市長參選人黃珊珊（右）14日與競選政策總顧問、前內政部長李鴻源（左）一同現身競選總部，宣布推出新競選短片。中央社記者王飛華攝 111年10月14日