王育敏15日邀大咖站台 侯友宜預錄影片助選

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（中央社記者蔡智明嘉義縣14日電）國民黨嘉義縣長參選人王育敏明晚朴子公所前廣場造勢晚會，邀前總統馬英九、黨主席朱立倫、中廣董事長趙少康站台，新北市長侯友宜不克返鄉，預錄影片助選要嘉義人挺自己人。

王育敏今天下午發布新聞稿表示，明天將在朴子市與國民黨縣議員參選人李國勝成立聯合競選總部，晚上舉辦造勢晚會。

王育敏表示，助講來賓包括馬英九、朱立倫、趙少康等人，更邀請到退出民進黨的前立委林國慶站台，希望能夠集結所有在野力量，翻轉民進黨執政20年的嘉義縣。

王育敏說，出生嘉義朴子的侯友宜，因行程滿滿無法返鄉，但也預錄了一段「嘉義人挺自己人」影片為她助選。

侯友宜在影片中提到，嘉義是他的故鄉，他身為嘉義人，挺同是嘉義女兒的王育敏。侯友宜表示，嘉義縣人口外流嚴重、家戶所得人均收入全台灣最低、人口老化亦是最嚴重，嘉義需要更好的未來，因此呼籲大家團結、一起支持王育敏改變嘉義。

民進黨嘉義縣黨部告訴中央社記者，尋求連任的民進黨嘉義縣長翁章梁，明天有2場競選活動，9時與縣議員參選人何文華，在民雄成立聯合競選總部，10時參加縣議員參選人姜梅紅東石競選造勢大會。（編輯：郭諭儒）1111014