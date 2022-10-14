蔣萬安參訪義美拜會高志明 請益食品安全與行銷

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國民黨台北市長參選人蔣萬安（右）14日與義美總經理高志明（左）一同參觀大安醫院舊址、義美食品起家厝，並在義美食品延平門市合影留念。中央社記者吳家昇攝 111年10月14日

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（中央社記者陳怡璇台北14日電）中國國民黨台北市長參選人蔣萬安今天參訪渭水驛站及拜會義美食品股份有限公司總經理高志明，被解讀要「拔樁」綠營支持者；蔣萬安說，請益食品安全與行銷，做事不需分藍綠。

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蔣萬安與高志明閉門會談後，接受媒體聯訪表示，為人民做事不用分藍綠，大家心願都是讓台灣更好。義美80年來堅持食安、熱心公益，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴重時還曾捐新台幣300萬元給台北市政府；他拜會請益義美，希望有機會一起打拚。

他說，與高志明討論政策與台北市政規劃，如落實食安、後疫情時代食品業及服務業振興等，而他參選以來就希望公私協力、由下而上及民間企業攜手合作，為台北注入活力。（編輯：李明宗）1111014

國民黨台北市長參選人蔣萬安（右）14日前往參訪渭水驛站，並參觀大安醫院舊址、義美食品起家厝，蔣萬安由義美總經理高志明（左）陪同參觀，翻閱展示資料。中央社記者吳家昇攝 111年10月14日

國民黨台北市長參選人蔣萬安（中）14日參訪渭水驛站及同時也是義美食品起家厝的大安醫院舊址，義美總經理高志明（右）全程陪同介紹。中央社記者吳家昇攝 111年10月14日

國民黨台北市長參選人蔣萬安（前左）14日在台北參訪渭水驛站，仔細觀看台灣民主運動先驅蔣渭水相關史料。中央社記者吳家昇攝 111年10月14日

國民黨台北市長參選人蔣萬安（右）14日走訪渭水驛站，參觀館內展出史料並聽取導覽解說。中央社記者吳家昇攝 111年10月14日