紐約雪城疫情後再慶雙十 中華民國國旗飄揚

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（中央社記者尹俊傑紐約14日專電）歷經COVID-19大流行，紐約州雪城第27度舉辦雙十國慶升旗典禮。駐紐約辦事處長李光章說，雪城恢復這項深具意義的傳統，凸顯兩地人民深厚情誼。

升旗典禮由雪城（Syracuse）市政府及紐約上州台灣同鄉會、雪城中華文化中心共同舉辦，台灣同鄉會長劉忠欽主持，雪城市副市長歐文斯（Sharon Owens）等政要及來自雪城、羅徹斯特（Rochester）、綺色佳（Ithaca）等地近百名民眾、僑胞及留學生出席。

李光章致詞表示，這是他首度造訪雪城，也是雪城市政府第27年舉辦升旗典禮，慶祝中華民國國慶。這項活動過去兩年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦，但在市政府與僑胞熱烈支持下，今年恢復這項深具意義的傳統，凸顯兩地人民深厚情誼。

李光章說，台美共享自由、民主與人權的普世價值，在經貿、文化及教育層面的實質關係密切。兩國具高度互信且有共同戰略目標，台灣願與美國攜手合作，共同維護台海和平。

他表示，駐處期待持續加強與雪城市互動交流，透過草根合作，使台美關係在「堅若磐石」基礎上更上一層樓。

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歐文斯等出席雙十國慶升旗典禮的政要都肯定台美關係，推崇台灣僑民、留學生對雪城經濟及多元文化的卓越貢獻，強調台灣民主成就與經濟發展令人稱羨，雪城重視與台灣的關係，期盼持續加強雙邊交流。

雪城市長華爾希（Ben Walsh）因染疫不克出席升旗典禮，歐文斯與紐約上州奧農達加（Onondaga）郡長麥馬洪（Ryan McMahon）共同頒發賀狀，祝福中華民國生日快樂，並宣布2022年10月10日為雪城「台美友誼日」（Taiwanese-American Friendship Day）。（編輯：馮昭）1111015