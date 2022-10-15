黃珊珊辦新書發表會 分享城市治理想法與實踐

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（中央社記者劉建邦台北15日電）無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天舉辦新書發表會，台北市長柯文哲及多名北市府官員出席。黃珊珊說，此書記錄她擔任2年多台北市副市長軌跡，以及對城市治理的想法與實踐過程。

黃珊珊下午在富邦國際會議中心舉辦「城市．程式」新書發表會，柯文哲、台北市社會局長周榆修等市府官員及前國民黨文傳會副主委唐德明等人皆到場。

柯文哲致詞時指出，黃珊珊的新書可看出對城市治理願景，政治人物不是要看講什麼，而是要看做什麼，下一屆台北市長選舉，其他參選人都需要證明能否擔任市長，但黃珊珊不用。

柯文哲表示，他已清理台北市較有障礙及困難的市政政策，例如大巨蛋等，但需有人協助完成後續計畫。

針對台北市長選舉，柯文哲指出，他比黃珊珊焦慮，是因為知道台灣不能走回藍綠對抗的舊路，像另外2名參選人，一人是仇恨值高、一人是沒能力。

柯文哲說，台北市政相當複雜，需要花幾年熟悉，他擔任市長前期也是花2年多才搞清楚相關內容，但黃珊珊擔任過市議員、副市長，相信很快就能上手，加上黃珊珊具有正直、誠信、認真的態度，如同新北市長侯友宜也曾任當過新北市副市長，證明黃珊珊擔任台北市長沒問題。

他表示，有告知黃珊珊還是要以服務市民為主，不是要服務民眾黨，就依過去正直誠信作法繼續幫助市民，也希望台北出現第一位女性市長，相信黃珊珊會做得更好。

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黃珊珊致詞時表示，此書記錄她在公元2019年10月16日擔任副市長開始，共2年多來的軌跡，以及對城市治理的想法，這本書是她面對挑戰的心路點滴，也是精要的施政報告。

黃珊珊指出，她服務民眾20多年，始終堅持公平正義、以人為本，且政府存在目的就是要服務人民，讓人民的生活可愈來愈好，並感謝家人、工作伙伴及所有好朋友的幫助，尤其母親及兒子的包容與支持。（編輯：戴光育）1111015