更多編輯台推薦新聞：
國家太空中心明年元旦改制 首季有望發射獵風者衛星
科技

國家太空中心明年元旦改制 首季有望發射獵風者衛星

陳柏任舉重亞錦賽3破全國 奪2銀1銅
運動

陳柏任舉重亞錦賽3破全國 奪2銀1銅

「哈利波特」海格辭世享壽72歲 主角與JK羅琳回憶合作時光
娛樂

「哈利波特」海格辭世享壽72歲 主角與JK羅琳回憶合作時光

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
習近平20大提一中原則九二共識 涉台內容一次看
首頁 / 政治

八軍團副指揮官懸缺 陸軍：正在遴選最佳人選

2022/10/16 13:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北16日電）前八軍團副指揮官黃忠實月前因出入聲色場所遭調職，媒體報導有國防高層不滿愛將被拔掉，使懸缺迄未補實。陸軍司令部今天澄清表示，正在考量任務需求與專業，遴選最佳人選派任。

聯合報今天報導，黃忠實雖遭拔官，但他是同為裝甲兵出身的國防部長邱國正愛將，傳高層認為黃上任才幾天就出事，遷怒是八軍團未把黃保護好，遂凍結該職缺不派任，使得八軍團副指揮官懸缺，嚴重影響許多內部運作，造成官兵誹議。

陸軍司令部今天發布新聞稿澄清指出，第八軍團前副指揮官黃忠實少將日前因個人行止，以及受檢控後處置不當，引發外界議論，陸軍司令部為求慎重，向國防部建議將他調任陸軍委員，以利後續行政調查。

陸軍司令部指出，關於接任副指揮官一職人選，陸軍司令部現在正依「陸海空軍軍官士官任職條例」等規定，綜合考量任務需求、專業專才及經管歷練等要素，遴選最適人選派任。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

黃忠實因遭爆料出入有女陪侍小吃店遭民眾檢舉，9月15日被調任陸軍委員。

聯合報今天報導，有官兵抱怨，黃忠實調任由高層核定並經邱國正本人約見工作指導，事後出現媒體負面報導，不應變相懲處單位，近兩、三年來八軍團從原本一席少將副指揮官，增編為兩席副指揮官，今年初又精減恢復為一席副指揮官，到現在職缺遭高層凍結不派，令人玩味。（編輯：楊凱翔）1111016

黃忠實
八軍團副指揮官黃忠實少將進出不當場所 調陸軍委員 媒體爆軍團副指揮官進出情色小吃部 陸軍：調查中
邱國正
共軍8月飛彈越台灣上空 邱國正：跨越領空算第一擊 邱國正：從未講過抵制特斯拉 君子不以人廢言
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族