八軍團副指揮官懸缺 陸軍：正在遴選最佳人選
2022/10/16 13:15
（中央社記者黃雅詩台北16日電）前八軍團副指揮官黃忠實月前因出入聲色場所遭調職，媒體報導有國防高層不滿愛將被拔掉，使懸缺迄未補實。陸軍司令部今天澄清表示，正在考量任務需求與專業，遴選最佳人選派任。
聯合報今天報導，黃忠實雖遭拔官，但他是同為裝甲兵出身的國防部長邱國正愛將，傳高層認為黃上任才幾天就出事，遷怒是八軍團未把黃保護好，遂凍結該職缺不派任，使得八軍團副指揮官懸缺，嚴重影響許多內部運作，造成官兵誹議。
陸軍司令部今天發布新聞稿澄清指出，第八軍團前副指揮官黃忠實少將日前因個人行止，以及受檢控後處置不當，引發外界議論，陸軍司令部為求慎重，向國防部建議將他調任陸軍委員，以利後續行政調查。
陸軍司令部指出，關於接任副指揮官一職人選，陸軍司令部現在正依「陸海空軍軍官士官任職條例」等規定，綜合考量任務需求、專業專才及經管歷練等要素，遴選最適人選派任。
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黃忠實因遭爆料出入有女陪侍小吃店遭民眾檢舉，9月15日被調任陸軍委員。
聯合報今天報導，有官兵抱怨，黃忠實調任由高層核定並經邱國正本人約見工作指導，事後出現媒體負面報導，不應變相懲處單位，近兩、三年來八軍團從原本一席少將副指揮官，增編為兩席副指揮官，今年初又精減恢復為一席副指揮官，到現在職缺遭高層凍結不派，令人玩味。（編輯：楊凱翔）1111016
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