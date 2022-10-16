防疫旅館發想遭指剽竊 黃珊珊揭時間序說明

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（中央社記者黃麗芸台北16日電）針對防疫旅館發想，民進黨台北市長參選人陳時中表示，起初是衛福部次長石崇良的構想。對此，無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天說，凡走過必留下痕跡，時間序攤開便一目瞭然。

黃珊珊新書「城市．程式」近日出版，內容提及防疫旅館、防疫計程車和車來速都是她所發想的防疫創新作為。陳時中今天上午受訪表示，這樣的講法是一種剽竊作為，防疫旅館一開始是由石崇良很快地構想出並規劃。

針對陳時中的說法，黃珊珊下午在臉書發文表示「凡走過必留下痕跡，不扛責任，也不該騙人」，面對市政質疑她隨時歡迎，時間序攤開就一目瞭然，也呼籲陳時中這次既然主動開戰場，就請勇於面對。

黃珊珊指出，2020年初，當時中央居家檢疫政策毫無配套，外籍旅客與返國民眾淪為人球，台北市同年2月21日成立第1間防疫旅館，同年2月25日時立委張其祿也在立院倡議，並感謝在當時反彈聲浪下，堅持專業判斷的防疫人員與言論領袖，事實證明「我們做對了」。

她說，時任衛福部長的陳時中在2020年3月2日記者會上表示肯定並說「防疫旅館的風險沒這麼高」「這類集中檢疫的地方，非常有必要，有這樣的地方幫忙很好」，感謝那個時空的陳時中所給鼓勵。

隨後同年3月6日，黃珊珊表示，為與各縣市共享經驗，讓台北經驗能保護全國，台北市政府公布「旅館防疫教戰手冊SOP（標準作業程序）」，這也是全國首本防疫旅館SOP。

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「當月月底，指揮中心也公布了防疫旅館設置及管理因應指引」，黃珊珊表示，直到今天，自己突然變成剽竊他人構想的點子小偷，呼籲陳時中「凡走過必留下痕跡，舉頭三尺更是有神明」，若時間重來，陳時中可以選擇不接指揮官，但在放下麥克風與手板後，也不該拿起鐮刀。

黃珊珊說，時間軸攤開，大家也看見選舉如何改變一個人，人設一直切換，陳時中還記得自己是誰嗎。（編輯：方沛清）1111016