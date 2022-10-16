香港移民當選溫哥華市長 與高雄結友誼城市生變數

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（中央社記者程愛芬溫哥華15日專電）加拿大卑詩省15日舉行市長改選，其中，對台灣友好的原溫哥華市長史都華落敗，香港移民後代沈觀健挑戰成功，成為溫哥華有史以來首位華裔市長。台裔社區擔心溫哥華和高雄結為友誼城市的案件將胎死腹中。

卑詩省15日舉行地方選舉，分別改選市長、市議員與教育局委員等職位。

沈觀健（Ken Sim）出生於加拿大，父母來自香港。他乃政治素人，長期在商界打滾，上一屆2018年首度投入市選，當時以957票之差輸給史都華，如今雪恥成功。

加拿大統計局數據顯示，溫哥華共有16.7萬華人，占全市總人口比例的27%，超過1/4，在所有移民族裔中居榜首，如今終於選出一名華裔市長，不少華人感到欣慰，但對台裔社區來說卻有憂慮感。

因為原溫哥華市長史都華（Kennedy Stewart）與台裔社區關係非常友好，他不僅多次提到姪女是來自台灣的移民，還讚揚台灣的民主成就。史都華去年啟動溫哥華與世界城市締交「友誼城市」（Friendship City）項目，殷殷期盼高雄市可望成為溫哥華全球第一個友誼城市。

上星期史都華出席中華民國國慶酒會時重申，如果連任市長，高雄和溫哥華很快能「一家親」。

星期六有許多溫哥華台僑參加史都華的競選晚會，對於史都華的落敗感到遺憾失望。

積極推動高雄與溫哥華結緣的大溫哥華台灣僑界聯合會前主席張理瑲對中央社表示：「未來還是會繼續推動高雄和溫哥華締結友誼城市，但不確定新市長沈觀健會不會同意，因為選舉過程中，親中國的組織社團大力支持他，中國政府已經強力表態反對友誼城市的案子，我想沈觀健恐怕不敢得罪中方。」

僑務委員李重義也對中央社說：「沈觀健和親中勢力走得很近，他和台灣社區的距離比較遠，這讓我們感到憂慮，一切只能靜觀其變。」

10月1日沈觀健與台灣社區有一場茶會，交流他參選的理念。茶會上有台僑問起他是否支持高雄與溫哥華結誼，沈觀健並未正面回答，反批評史都華想做這個案子只是「想分化華裔社區」，稱友誼城市「對促進溫哥華商業發展並沒有幫助。」

不過當場有支持他的台僑為他辯護，稱沈觀健也會支持這個案子。沈觀健隨即改口說：「如果議會支持，我不會反對的。」

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加拿大亞裔活動協會執行長吳權益認為沈觀健的說法是打迷糊仗，因為他的協會未來若代表民間團體申請高雄和溫哥華結誼，申請案第一關是要送到市長辦公室，市長有權決定是否讓申請案進一步遞交到議會上討論。

吳權益說：「沈觀健的政黨成員很有多元包容性，反映了溫哥華城市的風貌，我希望溫哥華的決策也能反映到世界的多元包容性，從這個角度出發，台灣可以和溫哥華有很多對話，而高雄能扮演其中重要角色。」（編輯：黃自強）1111016

溫哥華原市長史都華（Kennedy Stewart）一向支持民主台灣，不畏批評中國霸權。他在週六的市長改選中不幸落敗，發表感言。中央社記者程愛芬溫哥華攝 111年10月16日