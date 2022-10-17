金門選戰「浯海之爭」 小三通復航議題交鋒

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（中央社金門縣17日電）金門縣長楊鎮浯今天呼籲中央即日起開放小三通復航，不要用兩岸情勢或國家安全阻擋，並點名前縣長陳福海勿扯後腿，阻礙小三通復航。陳福海幕僚回應，這是選舉花招，不予理會。

陳福海幕僚透過媒體社群回應表示，選舉花招不予理會；是非公道，自在人心，回歸正面選舉。今年金門縣長選舉6人參選 ，但主要戰場在楊鎮浯與前任縣長陳福海的「浯海之爭」；兩人在2018年縣長選戰交鋒中，楊鎮浯以2萬3520票、801票差距勝出。

楊鎮浯今天在連任競選辦公室召開記者會表示，9月中旬和金門旅台鄉親以及立委陳玉珍，拜會陸委會主委邱太三爭取到恢復小三通復航承諾後，前腳才離開，這次金門縣長選舉「重量級參選人」後腳就向邱太三表達「小三通復航必須謹慎」。

楊鎮浯引用近日陳玉珍在立法院與邱太三的詢答表示，邱太三透露，這名重量級人士不是民進黨籍；而這次金門參選人，能與邱太三對話者，除了陳福海，應該不會有他人。

另外，自由時報報導「小三通的復航將影響金門選情，為選舉公平起見，不宜在選前開放，獨厚特定候選人」。楊鎮浯指出，依媒體報導，如果小三通在選前復航，勢必吸引福建台商和中國配偶回金投票，影響選情，因此質疑陳福海與執政黨合作阻礙小三通復航。

楊鎮浯說，小三通停航近3年，造成金門產業巨額損失，他要求中央以金門全民利益為優先，立即同意小三通即日起復航。不要再以兩岸情勢或國家安全為由阻擋。也呼籲陳福海，莫為私利進行政治操作，阻礙復航；若這名「重量級參選人」不是陳福海，也請民眾協助找出究竟是誰。（編輯：孫承武）1111017