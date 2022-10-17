柯文哲遭批忙輔選不顧災情 黃珊珊：選舉炒作

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颱風尼莎夾帶豪雨，台北市多處發生災情，台北市長柯文哲遭批忙南下輔選不顧災情。對此，無黨籍台北市長參選人黃珊珊（右）17日表示，城市治理都有分層負責，不會凡事都要市長在，選舉期間大家都拿此炒作。（黃珊珊競選辦公室提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年10月17日

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（中央社記者黃麗芸台北17日電）颱風尼莎夾帶豪雨，北市多處發生災情，台北市長柯文哲遭批忙南下輔選不顧災情。無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天指出，城市治理都有分層負責，選舉期間大家都拿此炒作。

台北市昨日因颱風尼莎夾帶豪雨出現多起災情，柯文哲南下未在第一時間北返坐鎮，遭外界批評只顧輔選、忘了市長身分。他今天表示，「我對我過去8年來建立的防災體系相當有信心」。

黃珊珊昨晚近7時趕往北市內湖區康樂隧道口勘查邊坡土石崩落災情，她今天一早又趕赴陽明山多處關心災情。

媒體提問，如何看這次北市防洪治災情形。對此，黃珊珊表示，這次是因颱風共伴效應所帶來的強降雨，極端氣候會是未來常態，台北市政府近年來都致力建設韌性城市，期許在災害來臨時能足以承擔，這幾年積淹水狀況改善很多，許多滯洪池也都發揮作用。

黃珊珊提到，日前地震造成土石鬆軟，加上連續下雨使得土壤含水量太高，才導致邊坡土石滑落災情，幸未造成太大的山洪暴發情形，有賴於北市府近年致力防洪邊坡建設和日常維護。

媒體詢問，對於柯文哲南下忙輔選、未坐鎮北市府遭批的看法。

黃珊珊回答，每個城市首長都有分層負責，災害應變中心也有分一、二、三級開設，估計北市昨天雨量應為三級開設，若再拉升也是二級開設，但一級開設才須市長坐鎮，全國都一樣，不可能什麼事情都是行政院長到第一線。

她說，同樣的台北市若有狀況，也都由各局處及市府級長官分層負責，不會凡事都要市長在，現在是選舉期間，大家都拿這個來炒作。

媒體追問，如何看國民黨台北市長參選人蔣萬安昨晚出席競選餐會，直到3小時後才到康樂隧道勘災。

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對此，黃珊珊表示，她不會評價別人，不論是當北市議員或台北副市長，第一時間衝到現場關心是她的習慣，只要現場民眾提出問題，就可協助溝通反映。

「看現場可能不是每個人都習慣，但自己看現場不會打擾到任何人」，黃珊珊說，對於蔣萬安部分不予置評，認為應該是看到問題就去想有何解決方式，而不是互相指摘，災害來了，大家都是同舟一命，不需要去找別人麻煩。（編輯：戴光育）1111017