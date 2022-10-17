蔡其昌：盧秀燕若有夢要選正副總統 我來當市長

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對於台中市長盧秀燕時常到外縣市輔選，民進黨台中市長參選人蔡其昌（圖）17日表示，盧秀燕如果有夢要選總統、副總統，市長就換他來當。中央社記者蘇木春攝 111年10月17日

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（中央社記者蘇木春台中17日電）台中市長盧秀燕到外縣市輔選，民進黨台中市長參選人蔡其昌今天表示，盧秀燕如果有夢要選總統、副總統，市長就換他來當，因為市長要很認真打拚投入，才能把市政工作做好。

蔡其昌繼成立百工百業後援會後，今天在競選總部再成立由記帳士、記帳及報稅代理人、水土保持技師及中台灣不動產與裝潢五金百貨等相關產業團體組成的6大專業社團後援會。

蔡其昌會中致詞時表示，選戰至今他已演講500多場，成立的後援會已累積達60個，超過6萬人加入挺其昌後援會，選戰進入倒數，他一直邀請盧秀燕就市政問題辯論、檢驗過去的政見是否做到，但很可惜對方至今仍不願意回應面對。

媒體提問，對於盧秀燕時常到外縣市輔選的看法。對此，蔡其昌表示，盧秀燕有她的志向，她如果有夢要選總統、副總統，市長就換他來當，因為市長要解決很多問題，要很認真打拚投入，才能把市政工作做好。

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蔡其昌說，盧秀燕築夢要踏實，她的施政滿意度是全國第17名，還輸給宜蘭縣長林姿妙，她這個夢可能不切實際，如果市政還沒有做好還要築夢，他只能尊重，但盧秀燕不要選完若當選就立刻就要走，台中市民不會接受這樣的市長。

至於民調部分，蔡其昌指出，他一開始落後比較多，但每次做民調成績都往上爬，他不想操弄這些民調，他的民調趨勢是一路向上，對勝選很有信心。（編輯：戴光育）1111017