黃珊珊揚言提告 陳時中：防疫旅館由集檢所衍生

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（中央社記者陳昱婷台北18日電）無黨籍台北市長參選人黃珊珊自稱發想出防疫旅館，遭民進黨台北市長參選人陳時中指剽竊衛福部次長石崇良。黃珊珊今天揚言「法院見」。陳時中重申，防疫旅館是由集檢所衍生。

黃珊珊今天上午表示，中央做的是以政府資源徵用機構的集中檢疫所，台北市則是與業者協商媒合、市府無須出任何費用的防疫旅館；剽竊是很嚴重的指控，請陳時中收回這句話，「不然就法院見」。

陳時中今天下午出席「捐血傳愛在松山」後被媒體堵訪回應，防疫旅館的概念是從由石崇良提出的集檢所衍生而來，無論是隔離政策或裡頭配備都是。

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黃珊珊近日出版的新書「城市．程式」，提及「因為對於城市的瞭解，以及對於市政的熟悉，讓我比別人更容易進入狀況，更容易想出創新的解決方案，就像疫情期間的防疫旅館、防疫計程車、安心7000專案、防疫採檢巴士、車來速＋急門診等等，都是我發想出來的防疫創新作為。」

此外，對於國民黨台北市議員參選人楊植斗指控雇用走路工，陳時中說，這事情他不是很清楚，但他認為可能性非常、非常低，因為各種場合出席人數已經爆棚，也有上千名義工擔任工作人員，呼籲控訴人要有證據，不然侵犯到人格不好。（編輯：李亨山）1111018