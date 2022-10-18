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落實醫療在地化 澎湖三總後送人數降逾5成

2022/10/18 18:18
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（中央社記者陳俊華澎湖18日電）三軍總醫院澎湖分院長施宇隆今天說，戰時醫院是第一作戰區聯合醫療中心，負責大量傷患搶救；近5年已投入2億多元採購醫裝，後送人數也從每年5000多例降到2000例，落實醫療在地化。

國防部今天安排媒體參訪國防醫學院三軍總醫院澎湖分院，包括高階心導管室、高階核磁造影掃描儀、負壓隔離病房等。

施宇隆簡報時指出，三總澎湖分院平時肩負澎湖急重症專責照護機構，落實中央「醫療在地化」目標；戰時則是第一作戰區聯合醫療中心，負責大量傷患搶救，並結合戰區第一、二級衛勤能量，每年配合軍事演習驗證大量傷患計畫可行性，確保防區戰力完整。

施宇隆表示，近5年（107到111年）投入新台幣2億餘元，新購或汰換醫療裝備，包括建置高階心導管室、負壓隔離病房，設備已達醫學中心等級；同時設有高壓氧治療艙，主要治療俗稱「潛水伕病」的潛水減壓症，年底更將汰舊換新為「多人高壓氧艙」。

心臟內科醫師鄭旭智指出，4月7日軍醫局副局長蔡建松少將率三總醫療團隊，完成離島首例的開心手術，讓病患不必後送到本島，後續患者照顧也不會有太大問題；假設患者有緊急狀況，需在3天內開心臟手術，也可向總院請求支援，以完成手術。

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施宇隆受訪時也說，統計近3年後送人數，從每年5000多例，現在下降到2000多例，下降接近一半以上，這也是著重推動「醫療在地化」的主要成果。

護理長朱凱莉指出，護理人員編制從最早期的67名，現在已經擴增到150名人力；雖護理人力短缺問題，在各醫院都會發生，但因離島醫院的薪資不錯，因此持續都有招募護理新血，近年也有很多護理人員是從本島到澎湖服務。（編輯：林興盟）1111018

施宇隆
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