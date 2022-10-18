教育部：陳其邁已返還公費 不影響醫師資格

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（中央社記者陳至中台北18日電）國民黨台北市議員王鴻薇今天表示，高雄市長陳其邁就讀醫學系時申請公費，至今仍未依規定盡服務義務。教育部說，陳其邁已返還公費，不影響醫師資格，但若要執業須到衛生福利部同意的地點。

陳其邁於民國80年畢業，教育部今晚以文字回應中央社，陳其邁是民國82年前的醫學院公費學生，是依照教育部於72年修正的「大學與獨立學院醫學系及學士後醫學系公費學生待遇及畢業後分發服務實施簡則」規定，併入各校院醫學系的聯合招生辦理。

教育部指出，依照簡則第20、21點規定，公費畢業生在服務義務期間，醫師證書由教育部代為保管，作為履約保證。如果公費畢業生未履行服務義務，須繳回在學期間所受領的公費待遇，醫師證書續由教育部保管，不影響其醫師資格。

教育部表示，經查，陳其邁因未履行服務義務，已依第21點規定，於87年透過中山醫學大學繳回其在學期間所受領的公費待遇，等同於無須再履行服務義務。

對於陳其邁是否具備醫師資格，教育部表示，經洽詢衛生福利部醫事司，公費生經醫師國考及格，就已經具備醫師資格。但公費醫師須到指定地點或經衛福部同意的地點執業。公費生如果要投入臨床工作，就必須依照相關規定辦理。

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對此，陳其邁今天稍早接受媒體訪問表示，早在20多年前就已依照規定返還相關公費，完成還款義務，王鴻薇所指摘的不是事實。

衛生福利部醫事司司長劉越萍稍早告訴中央社記者，陳其邁於80年畢業，而教育部公費醫學生在82年才由衛福部接手，並進行一波清查。根據教育部交接資料顯示，陳其邁在87年以前就已經還款，依當時規定，還完款義務就解除了。（編輯：管中維）1111018