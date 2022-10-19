林鶴明駁棄陳保黃 批國民黨操作兩階段棄保

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（中央社記者葉素萍台北19日電）民進黨副秘書長林鶴明今天說，「棄陳保黃」是假議題，國民黨有「兩階段棄保操作論」，先把陳時中棄掉，讓選戰變成蔣黃對決，然後再用正藍把黃珊珊去掉，這樣蔣萬安就當選了。

媒體報導，國民黨參選人蔣萬安穩定領先，綠營基層已自然醞釀「棄民進黨的陳時中、保無黨籍的黃珊珊」。

林鶴明透過臉書指出，有雜誌說總統蔡英文在某些公開場合，看不到黃珊珊所以問「黃珊珊呢」是因為總統喜歡黃珊珊，「這不但是超譯，更是不懂裝懂」。

林鶴明說，蔡總統之所以會在公開場合問黃珊珊人在哪，就是因為怕被人家說又給台北市穿小鞋。因為上次台北市長柯文哲出席一次元旦升旗就被操作成讓他在風中受寒，民眾黨群起攻之，總統府擔待不起。

他說，該出席的貴賓，總統本來就會問候，這是蔡總統做人基本的禮貌，所以才會問。這和喜歡黃珊珊八竿子打不著，拿這個操作棄保，是瞎扯一通，且黃珊珊也怕被染綠。

林鶴明說，柯文哲每天罵民進黨，還說是民進黨的惡夢，「哪個綠營的會投下去？」柯文哲的仇恨值某種程度遠勝所謂陳時中的仇恨值，想操作棄保連綠營支持者的心都搞不懂。

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林鶴明表示，「到底誰想操作棄陳保黃？對誰有利？」民進黨不會自己操作棄陳，民眾黨不想染綠，結果只有一個，就是不長進的國民黨。國民黨有「兩階段棄保操作論」，先把陳時中棄掉，讓選戰變成蔣黃對決，然後再用正藍把黃珊珊去掉，這樣蔣萬安就當選了。

他說，國民黨從頭到尾只想操作棄保，根本不管選舉需要提什麼政策，要改變什麼人民幸福。大家去搜尋看看會講要棄保的是哪些人，就知道誰想操作了。（編輯：謝佳珍）1111019