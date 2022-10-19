傳基層醞釀棄保？陳時中：支持者堅定不退卻

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（中央社記者陳昱婷台北19日電）媒體報導綠營基層醞釀「棄陳保黃」？民進黨台北市長參選人陳時中回應，他的支持者跟他一樣堅定不退卻，總統也不太可能較喜歡無黨籍台北市長參選人黃珊珊，對手放話大可不必。

媒體報導，綠營基層醞釀棄陳時中、保黃珊珊，更指總統蔡英文多次在公開活動問「黃珊珊人在哪？」，因為總統喜歡黃珊珊。

陳時中今天下午出席競選市長海外後援會成立大會後接受媒體聯訪表示，相信記者們比他更清楚，他的支持者跟他一樣堅定不退卻。語畢，到場參與的後援會成員們紛紛報以掌聲、歡呼並搖旗高喊「凍蒜」。

媒體詢問，是否認為是對手刻意放話？陳時中笑著說，有人說總統比較喜歡黃珊珊，那不太可能，這種話一定是對手放的，「我覺得大可不必啦。」

此外，國民黨台北市議員徐巧芯質疑陳時中日前勘災時闖紅燈遭警方盤查，警方卻沒開秘錄器、警車行車記錄器也洗掉了，陳時中應公布自己的行車記錄器還原真相。

陳時中回應，警察執行勤務有一定程序，大家不用過度解讀，對他來說一切以守法為重，有違法之處都會認錯，也已繳清罰單，若警方需要調查，他將遵辦並配合指示。

陳時中16日晚間前往內湖及南港勘災時，因座車闖紅燈及違停在公車停靠區，遭內湖警分局開罰共新台幣3900元。競選團隊表示，昨天下午已繳清，並檢討改進，絕不再發生類似情形。（編輯：李亨山）1111019