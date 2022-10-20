林佳龍籲市長或總統2選1 侯友宜：現在拚市長

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民進黨新北市長參選人林佳龍（左2）20日下午前往中和區的印刷廠與裝訂廠參訪，聽取導覽介紹，盼了解產業界意見與問題，以協助解決轉型與創新。（林佳龍競選辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年10月20日

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（中央社記者黃旭昇新北20日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天表示，對手侯友宜應在選市長或選總統間2選1，避免浪費社會資源與欺騙選民。對此，市長侯友宜表示，現在拚市長，一定努力做事，請支持與鼓勵。

林佳龍下午前往新北市中和區的印刷廠與裝訂廠參訪，接受聯訪時表示，出版是人類進步文明的媒介，隨數位科技與數位匯流發展，現在印刷用途很廣；新北市中和區的印刷業佔全國重要地位，也造就很多就業機會；他關心產業發展，希望瞭解產業界的問題，協助解決轉型與創新。

林佳龍說，印刷業除知識傳播外，特殊印刷包括視覺有關的出版品、生活用品，會想辦法協助業者解決瓶頸並協助轉型，提高附加價值並客製化發展。他說，希望導入產業升級與數位創新，並融入人工智慧與大數據，解決業者面臨缺工、客源減少等困境。

林佳龍19日接受網紅「館長」陳之漢的網路節目專訪表示，希望侯友宜在2022年底新北市長、2024年1月總統，兩條路要2選1，侯友宜若已準備去選2024總統選舉，其實是與前高雄市長韓國瑜一樣狀況。

他今天接受聯訪表示，侯友宜到底會不會去選總統要誠實向選民說清楚，市長與總統兩次選舉的投票日只相差1年時間，若加上黨內初選，就只剩下半年時間。如果侯友宜堅持選市長後又去選總統，不能衝高選票後又「落跑」去選總統，會有欺騙社會的嫌疑。

林佳龍說，侯友宜如果選兩次，不斷領取選票補助款；所以，選林佳龍當市長，放侯友宜去選總統，「票投林佳龍，成全侯友宜」是不浪費社會資源的最佳選擇。尤其，「新北大翻新」的訴求已經打動人心，大家希望換人換黨當市長。

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台北市青山宮昨天發生槍擊事件，對於雙北治安問題，林佳龍說，新北治安在最近評比中成為6都的後段班，新北治安已亮起紅燈，警民比應該要提高，讓科技警力投入預防與偵查犯罪，甚至民間保全業也納入治安力量，以降低警察負擔。

侯友宜上午主持萬聖節記者會後接受媒體聯訪表示，他現在是在拚2022新北市市長，拜託市民繼續給他加油鼓勵、打氣，他一定好好努力，認真做好事情，2022新北市長請支持侯友宜。（編輯：方沛清）1111020