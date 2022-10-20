非洲友邦史瓦帝尼國王 率團搭乘專機訪台

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（中央社記者吳睿騏桃園機場20日電）非洲友邦史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世應政府邀請在今天率團抵台進行國是訪問，恩史瓦帝三世致詞表示，雙方的關係從54年前開始，未來也將繼續支持台灣並在各領域合作。

恩史瓦帝三世（H. M. King Mswati III）率領訪問團搭乘專機來台，班機在下午5時55分抵達桃園國際機場，外交部長吳釗燮親自接機，並互碰手肘表示歡迎。

恩史瓦帝三世在桃園機場致詞表示，很高興有機會再次來到台灣，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，已有多年無法來台訪問，但隨著疫情結束，也讓史瓦帝尼有機會可以拜訪像是台灣這樣的友邦，每次來到台灣總有賓至如歸的感覺，未來也將繼續支持台灣並在各領域合作。

恩史瓦帝三世說，今天率團到訪就是為了表達對台灣的支持，加強雙方的伙伴關係。台灣與史瓦帝尼的關係從54年前開始，明年將邁入55年，所以史瓦帝尼在慶祝國家55歲生日的同時，也是在慶祝與台灣建交55年的友誼。訪問團隨後由外交人員引領離開桃園機場。

外交部18日發布新聞稿表示，恩史瓦帝三世先前已17度訪台，這次是他繼107年6月來訪及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩後，首度率團訪問台灣。

外交部指出，史王除將與王妃瑪希娃瑪（Inkhosikati LaMashwama）訪台外，史國長公主、資通訊暨科技部長席肯妮娑（Princess Sikhanyiso）、外交暨國際合作部長札杜莉（Thulisile Dladla）、財政部長瑞肯伯（Neal Rijkenburg）、商工暨貿易部長庫馬羅（Manqoba Khumalo）等閣員亦將隨團來訪。

為展現台灣對恩史瓦帝三世來訪的禮遇與重視，總統蔡英文將以隆重軍禮歡迎，並以國宴款待，吳釗燮也將設宴款待史瓦帝尼訪團。

外交部表示，史瓦帝尼訪團此行將就經濟發展、投資貿易及能源基礎建設等領域與經濟部交流，另將舉辦投資招商說明會，向台灣各界對前往非洲經營商貿具興趣的廠商，詳細說明史國具備的各項優勢，台灣廠商利用史國進軍非洲大陸的策略規畫，以及史國政府提供的各項投資優惠暨便利措施等。（編輯：方沛清）1111020