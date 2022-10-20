德國國會10月第2團訪台 跨黨派成員將晉見蔡總統

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北20日電）外交部今天宣布，德國國會人權委員會議員海特（Peter Heidt）將於23日率團訪台，這是10月第二個德國國會官式訪團，訪團將晉見總統蔡英文，並接受國家人權委員會主委陳菊及外交部長吳釗燮款宴。

外交部發言人歐江安今天在例行記者會表示，海特率領的訪團將於23日至26日訪台，這是繼10月初德國國會友台小組成員訪台後，第二個德國國會官式訪團，外交部表達誠摯歡迎。

歐江安表示，訪團的6位跨黨派國會議員分別代表德國基民/基社盟、社民黨、綠黨及自民黨，在國際交流訪問逐漸恢復之際，德國國會創下一個月內陸續派遣兩個官式訪團來台的紀錄，彰顯台德關係在自由民主與尊重人權的價值基礎上，堅實強韌的友好夥伴情誼。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

歐江安表示，訪賓此行將晉見蔡總統，拜會行政院政務委員羅秉成、政務委員黃致達，及相關部會首長，並接受陳菊、吳釗燮款宴。

歐江安指出，海特訪團另將與立法院人權議題相關委員、台灣人權非政府組織（NGO）及智庫等進行座談交流，並參訪國家人權博物館，藉由實地訪察瞭解台灣人權發展，加強雙方在人權各項議題的交流合作，提升台德價值夥伴關係。（編輯：郭無患）1111020