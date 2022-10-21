抽中12號 陳時中：努力服務台北12行政區

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台北市選委會21日舉行市長選舉號次抽籤，民進黨台北市長參選人陳時中（前中）抽中12號；陳時中表示，這代表他的任務就是要努力服務台北市12個行政區，絕對不讓任何一區落後，要持續努力爭取12區民眾的認同。中央社記者張皓安攝 111年10月21日

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（中央社記者蕭博文台北21日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天親手抽出12號後表示，這代表他的任務就是要努力服務台北市12個行政區，絕對不讓任何一區落後，要持續努力爭取12區民眾的認同。

台北市選舉委員會今天上午舉行市長選舉號次抽籤，陳時中到場，抽出12號。

陳時中會後於選委會外與支持者喊出「台北12區全挺陳時中」口號，他接受媒體聯訪時表示，心情非常好，因為12號代表12個時區、12個月、台北市的12個行政區、時鐘，跟他都非常有關係。

陳時中說，12號代表他的任務就是要努力服務12區，努力爭取大家認同，台北市12區全部都是他要服務的區域，絕不會讓任何一區落後，要讓12區一起進步、一起向前走。

媒體問到，競總昨天原本公布由總幹事吳思瑤代為抽籤，為何今天親自到場；陳時中表示，行程是由競總安排，但能親自來並抽到12號，真的是有幸運之神在眷顧，其實號號都是好號，只是12號特別好。

媒體還問到，一份電視聲量的統計顯示正、負面新聞的聲量王都是陳時中，是否擔心遭操作棄保；陳時中回應說，既然聲量高就不容易被操作棄保，重要的是自己要把政策講清楚，要謹言慎行。

針對國民黨質疑高端COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗採購疑有價差，陳時中表示，相關價格問題，主計、審計、衛福部應該都會講清楚。（編輯：唐聲揚）1111021