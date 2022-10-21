張善政挺宏碁回函農委會內容 鄭運鵬指卸責

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（中央社記者葉臻桃園21日電）國民黨桃園市長參選人張善政今天說，宏碁公司針對農委會研究案爭議的說明，是他完全支持、同意的內容。民進黨桃園市長參選人鄭運鵬表示，張善政把責任都推給宏碁，令人遺憾。

張善政任職宏碁公司期間，主持行政院農業委員會研究計畫遭指涉嫌抄襲事件，農委會要求補充書面說明，期限在昨天到期。農委會昨天表示，已收到宏碁公司回覆意見，但未收到張善政的說明。

張善政上午接受媒體聯訪時表示，宏碁回覆農委會的內容媒體已經披露，任何人只要仔細去看回覆的內容，就可以知道當初的抹黑完全是烏龍爆料，只有不想去了解真相、想把這案子操作成選舉利益的人，才會刻意不去了解；這件案子到現在水落石出，光明磊落，已經沒有任何的問題。

張善政也說，當初跟他簽約的對象就是宏碁，所以他本來就應該跟宏碁搭配、一起作業，就像先前八德國民運動中心羽球場天花板輕鋼架因地震塌落，桃園市長鄭文燦要營造商負責，「他有說營造商底下的工頭要負責嗎？」

張善政說，同樣的邏輯，當初簽約單位是宏碁，宏碁應該要出面，宏碁現在回函的內容，就是他完全支持、同意的內容。

媒體詢問，宏碁回函的內容，是否有和張善政討論過。張善政表示，彼此有溝通過一些重點，因為他是這案子的主持人，所以在整個過程裡面有彼此聯絡。

鄭運鵬上午接受媒體聯訪時表示，從這個事件可以看出張善政缺乏管理能力，身為計畫主持人，同仁們涉及抄襲等疏失，張善政應該負責，張善政也缺乏承擔的能力，事發至今快2個月，張善政把責任都推給宏碁，令人非常遺憾。

鄭運鵬說，管理能力和承擔能力是身為桃園市長必須具備的兩個非常重要的能力，相信市民會從這起事件，看到每一個市長參選人的特質，市民需要有管理能力和承擔能力的好市長。（編輯：李錫璋）1111021