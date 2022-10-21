台東市選情緊繃 藍營秘書長督軍、綠軍喊準備好

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國民黨秘書長黃健庭（中）20日晚間到台東後，直奔黨台東市長參選人陳銘風（右）競選總部，與台東縣長饒慶鈴（左）一同為陳銘風拉抬聲勢。中央社記者盧太城台東攝 111年10月21日

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（中央社記者盧太城台東縣21日電）台東市長選戰激烈，國民黨秘書長黃健庭昨晚回台東直奔國民黨提名人陳銘風總部拉抬聲勢；民進黨提名參選人洪宗楷則在今晚舉辦競總成立大會，信心滿滿說「宗楷準備好了」。

這次縣市長和鄉鎮市長、基層民意代表選戰開打後，黃健庭鮮少回台東，一方面是台東縣長選戰穩定，一方面是其他縣市選情膠著讓他無法脫身。

昨晚黃健庭罕見回到台東，邀集縣長饒慶鈴、縣黨部主委議長吳秀華，以及黃健庭在台東團隊的核心人物台東市民代表會主席胡中南，在陳銘風競選總部會合。

黃健庭直言選情「台東市很緊繃、台東縣穩定」，他下達指令全力輔選拉抬陳銘風，拉開和對手差距，同時以「老縣長」的身分向大家強力推薦，一定要讓陳銘風這麼優秀人才進入市公所，縣市繼續合作，全新打造富裕台東。

黃健庭表示，陳銘風擔任過2屆市民代表、1屆縣議員，過去十多年熱心地方事務，在地方上用心深耕，他的努力大家都看得到。

民進黨提名台東市長參選人洪宗楷今天上午在支持者簇擁下前往台東市公所參加號次抽籤，抽中心中理想的1號，團隊士氣大增，洪宗楷延續上午氣氛於今天傍晚舉行競選總部成立大會，展現團結氣氛。

洪宗楷今年43歲，澎湖人、出生高雄，台東大學畢業後留台東任教，他對台東公共議題相當關切，多次選舉隱身幕後，負責文宣，同時觀察選情為踏入政壇準備，8年前首次代表民進黨參選縣議員即高票當選，4年後轉戰台東市長失利，接下行政院東部聯合服務中心執行長，增加行政歷練機會。

洪宗楷再次挑戰市長選戰，他自信的說「宗楷已經準備好了」，他提出「觀光振興」「宜居開心」「文化復興」等3大主軸政見，加上年輕特質、形象好，成功吸引許多年輕選票。

這次台東市長選戰，陳銘風和洪宗楷都是藍綠陣營一時之選的人才，兩人實力相當，雙方支持者都信心滿滿，政壇評估選情五五波，比縣長選舉競爭更激烈。（編輯：方沛清）1111021