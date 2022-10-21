陸空戰齊發 陳時中推12支影片、廟口開講

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（中央社記者蕭博文台北21日電）民進黨台北市長參選人陳時中競總今天舉行記者會，宣布推出「台北時中」12支系列影片、12場廟口開講活動，以及首波摺頁文宣，宣示為選戰正規賽加倍努力。

陳時中競選團隊總幹事吳思瑤主持記者會表示，陳時中上午參加市長選舉號次抽籤抽出12號，掩不住開心地對她說：「這就是我的數字」；12這數字也正好與競選總部規劃的空戰、陸戰非常扣合。

吳思瑤表示，「台北時中」共有12支影片，橫跨12個時區，首支上架影片是晚間8時到10時的台北市，展現台北人在這時段可能上健身房或帶寵物到河濱公園遊憩的生活樣貌。

吳思瑤說，陳時中積極走訪12個行政區，在12個時區裡與台北人相遇，每一次的邂逅都讓陳時中更了解台北，轉化為可行的政策；週末將推出的第2支影片則是下午2時到4時的台北市，可以看到陳時中在獨立書店與赤峰街巷弄與市民相遇，以及對文化政策的論述。

吳思瑤表示，陳時中參選迄今已經端出160項政見，正好可以歸納為12大主題，民眾即日起可以透過陳時中的LINE官方帳號瀏覽政見。

吳思瑤說，在陸戰部分，陳時中的組織布建最為嚴密，已與民進黨市議員參選人完成2階段的聯合造勢，並於13日於北投區舉辦首場廟口開講活動，接下來會在其他11個行政區陸續舉辦，向市民訴說多元豐富政策，要以政策直球對決。

另一方面，陳時中競總今天也推出首波紙類文宣；吳思瑤表示，志工陪著陳時中前進大街小巷、掃商圈、站路口，與市民分享，因此由競選團隊用心打造有美感且精緻的文宣品。

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吳思瑤說，市民的痛中之痛就是陳時中政策的重中之重，因此第一波的摺頁文宣選定社子島、大巨蛋、內湖交通、都更、社會住宅等5大市政領域，呈現陳時中針對台北市政5大沉痾的解方，也記載了陳時中從小到大的心路歷程。

吳思瑤表示，當今天陳時中抽到12號，競總半小時內就完成社群宣傳、調整影像設計，展現了行動力與戰鬥力，選戰今天開始進入最後的正規賽，團隊會更加倍努力。（編輯：方沛清）1111021