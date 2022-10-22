林佳龍：市場車隊掃街巷戰衝刺 黃金週大型造勢

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（中央社記者黃旭昇新北22日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天表示，選戰進入倒數，將密集與市議員參選人聯合造勢，配合市場與車隊掃街的巷戰，並在最後的黃金週衝刺大型造勢活動，以贏得最後勝選。

林佳龍上午前往新北市土城區參加民進黨新北市議員參選人彭一書與他的聯合競選總部成立大會，他致詞時，推崇彭一書是在地子弟，擔任過市議員彭成龍、立法委員吳琪銘的服務處主任，具有中央與地方服務一條龍的經驗，現在可以獨當一面接棒。

林佳龍接受聯訪時表示，距離選舉投票剩下1個多月，加上競選號次已經出來，現在採取與市議員參選人聯合造勢，「1+36」一起作戰，今天就連跑7場，啟動最後一個月衝刺。

林佳龍說，除議題空戰外，也進入巷戰的市場與車隊掃街以接觸市民，希望讓選情熱起來。目前氣勢愈來愈好，之後在黃金週將會有大型造勢活動，這就是選戰贏的策略。

對於「恩恩案」的發展，林佳龍重申，國人不理解政府為何如此無情，不願意給家屬真相以放下。新北市政府團隊與市長侯友宜只會說「好好做事」卻看不見人，難以想像無情與冷血。他若當選，將成立行政調查小組，邀請專家與家屬代表參加小組以釐清真相。

他說，總統蔡英文關心新北選情，總統也是新北市民，在總統高度看見新北需要大翻新，當初選舉新北市長時也提出許多政見，如林佳龍當選可以在長照、社會福利、產業發展與中央一起合作，這也是總統請他參選新北市長的出發點。

在致詞時，林佳龍說，希望打造土城區從「睡覺的城市」變成「工作的城市」，透過中運量捷運系統串連既有的6條捷運，連結土地開發讓產業進駐、讓興建社會住宅可以附加托老托幼，使土城將成為大漢溪以南的轉運中心。

林佳龍說，如果當選，主張台65快速道路應該延伸至三峽區、鶯歌區，串連桃園市的八德區、大溪區，也提前開發樹林柑園地區，引進大企業與智慧產業，促進就業發展，讓居民不必離鄉背井。

林佳龍中午在永和區參加市議員羅文崇競選總部成立大會時致詞表示，希望改建中正橋時要重視慢車道分流、保留舊橋墩成為自行車道；福和橋要拓寬慢車道等。

他說，永和地區需要親水環境，不要成為台北市的衛星城市，要結合中和區一起成宜居與工作的城市。

在替爭取連任的新北市議員張維倩站台致詞時，林佳龍說，中和區要成為都市更新示範區，透過公辦都更的資訊公開，希望將來「一坪換一坪」。（編輯：李錫璋）1111022