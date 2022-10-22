更多編輯台推薦新聞：
金鐘獎第57屆得獎名單 大嘻哈時代奪綜藝節目
娛樂

金鐘獎第57屆得獎名單 大嘻哈時代奪綜藝節目

楊勇緯衛冕失利 柔道阿布達比大滿貫賽奪銀牌
運動

楊勇緯衛冕失利 柔道阿布達比大滿貫賽奪銀牌

九合一選舉抽籤 全台縣市長參選人號次一覽
政治

九合一選舉抽籤 全台縣市長參選人號次一覽

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
2022九合一選舉
新聞專題
2022九合一選舉3/300
首頁 / 政治

陳時中：若當選市長 關水門淹車不會再發生

2022/10/22 13:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北22日電）颱風尼莎日前帶來豪雨，百齡橋下停車場數十輛汽車泡水。民進黨台北市長參選人陳時中今天說，人車都還在外面就關水門放給它淹說不過去，若他當選，絕不讓這種事再發生。

陳時中今天上午先前往內湖洲尾社區掃街拜票，隨後接連出席台北市議員參選人王孝維、鍾佩玲、林世宗競選總部成立大會。

陳時中在鍾佩玲競總成立大會上致詞表示，從這幾天可以看到，台北稍微下雨，市長不在，回來也不甘不願，要市民自己負責；SOP（標準作業程序）很重要，但不能只有SOP，要有人作決定，市長就是作決定的人，如果只靠SOP，市長就不用選。

陳時中說，副市長還說沒什麼損害，但這麼多台車泡水也是損害，民眾受困也是損害，最大的傷害則是傷到市民的心，最進步的台北市變成這樣；正副市長都說不要緊、沒災害，在他看來就是沒同理心。

陳時中表示，他與鍾佩玲都是最有同理心的人，有同理心才能把事做好，若他當選台北市長，以後絕對不會人還在水門外就關水門；哪有人車都還在外面就關水門，放給它淹，這說不過去，絕對不會讓這種事情再發生。

陳時中還表示，台北河川最漂亮，下週就會提出河川政見。（編輯：李錫璋）1111022

陳時中
確診者能否投票 陳時中：時間越接近可以越明朗 全台縣市長候選人號次抽籤結果一覽
鍾佩玲
北市國小足球隊爆體罰 教育局：已終止教練聘約 北藝7日辦開幕議員批設施有瑕疵 市府：陸續改善
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
被連勝文指投機 黃珊珊：先看為何丟掉人民信任