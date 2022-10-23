周末連趕多場造勢 侯友宜：挑戰4年前所獲選票

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

爭取連任的新北市長侯友宜（中）23日出席板橋區國民黨籍市議員林國春（左）競總成立時表示，他的競爭對手是自己，無論是林國春或他自己，都希望自我挑戰，超越4年前獲得的選票。中央社記者黃旭昇新北攝 111年10月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北23日電）國民黨新北市長參選人侯友宜今天連趕多場新北市議員參選人競選總部成立大會，他說，選戰絕不可掉以輕心，競選對手是自己，將挑戰4年前獲得的選票，不斷超越自己、挑戰自己。

侯友宜今天連趕多場新北市議員參選人競選總部成立大會及他自己的地區競選總部成立會，上午在參加板橋區市議員參選人林國春競選總部成立會時，他在退休警察後援會手持旗幟隊伍中進場，受到熱烈歡迎。

侯友宜接受媒體聯訪時表示，選舉過程希望以健康與團結的心態，中道與理性的政見，與人民在一起努力往前。選舉時，永遠將自己作為最重要的挑戰者，現在的侯友宜與新北市一定要比昨天的侯友宜與新北市更好，未來的又要比今天更好，不斷超越。

記者詢問，有關競爭2024年總統大位議題。對此，他指出，現在仍是把握當下，競選2022年新北市長，努力認真做事，團結與努力依照選舉辦公室的規劃跑行程，也希望與各地方的黨內、黨外助選者一起眾志成城。

侯友宜站台致詞時，不斷推崇曾擔任刑警的林國春對治安、偵查、犯罪預防的熟悉與貢獻，並感謝場內退休警察、場外維持治安與交通的警察；他施政就是以警察的效率與魄力，例如整頓五股垃圾山與遷移塭仔圳重劃區的工廠。

侯友宜說，「執行力、魄力、榮耀」是警察的目標，他的競爭對手是自己，不會掉以輕心，無論是林國春或他自己，都希望自我挑戰，超越4年前獲得的選票。

侯友宜與中和區、永和區市議員聯合競選總部今天分別成立，他向到場支持群眾鞠躬，並希望黨籍中和、永和區議員與里長們都要全壘打；不然，沒有里長就沒有市議員，沒有市議員也不會有市長侯友宜。

他表示，隨著捷運萬大中和樹林線的發展，中和地區將會有更便捷交通，也有最大的停車場，他也改變藤寮坑溝、瓦瑤溝的治水問題，希望市民繼續給予支持。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

侯友宜指出，希望推動百年老校永和國小校舍重建，大陳新村的都市更新也將逐期開工，他要團結人民的力量，愛新北也愛永和，一起為市民打拚，在最後關鍵時刻，希望大家可以「拉票、催票、投票」，讓新北市不斷地超越。

侯友宜下午前往新店區分別參加新北市議員參選人劉哲彰、陳儀君競選總部成立大會，他接受媒體採訪時表示，因為今天行程很多，尊重選辦與邀請單位的安排，沒有與前總統馬英九、國民黨主席朱立倫同台，團隊會一起往前走，也盼望大家給年輕的參選人機會。（編輯：戴光育）1111023

爭取連任的新北市長侯友宜（前左3）23日成立永和競選總部，與市議員參選人連斐璠（前左2）、陳鴻源（前左4）同台造勢。（侯友宜競選辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年10月23日

爭取連任的新北市長侯友宜（2排中）23日出席板橋區國民黨籍市議員林國春（2排左2）競選總部成立大會，在台上與群眾一起舞蹈，爭取民眾支持。中央社記者黃旭昇新北攝 111年10月23日

爭取連任的新北市長侯友宜（前中）23日出席板橋區市議員林國春競選總部成立大會，進場時與民眾致意，爭取支持並為林國春加油。中央社記者黃旭昇新北攝 111年10月23日