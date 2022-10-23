力拚首位女縣長 周春米：為屏東打拚是榮耀的事

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（中央社記者李卉婷屏東縣23日電）民進黨屏東縣長參選人周春米力拚屏東首位女縣長，今天競總成立，現場湧入上萬支持者，周春米致詞指出，近年醫療、交通、教育、長照、觀光逐步到位，能為屏東打拚是很榮耀的事。

年底選戰倒數34天，周春米今天競總成立，總統蔡英文、副總統賴清德，以及前縣長曹啟鴻、蘇嘉全與現任縣長潘孟安均到場力挺，現場湧入上萬名支持者，展現屏東隊團結氣勢。

周春米致詞表示，今天正副總統、屏東3任縣長、公職參選人及來自屏東33個鄉鎮的上萬名支持者的鼓勵，也充滿鄉親的期待，這些年不負期望，與潘孟安攜手爭取了醫療、交通、教育、長照、觀光等建設，都已逐步到位。

「為屏東打拚是很榮耀的事！」周春米指出，不僅參與屏東過去許多重要時刻，未來也會努力以5大產業、6大發展區域為主軸，提出專業、務實政見，與屏東鄉親攜手同心打造綿密的發展藍圖。

周春米提及，遺憾國民黨的參選人攻擊屏東像是極權國家北韓和中國，不僅踐踏民主機制，更是誣衊屏東鄉親智慧，參選人不應為了選舉唱衰屏東，應該接受屏東鄉親檢驗。

周春米強調，走遍屏東33個鄉鎮及392個社區關懷據點，她已經準備好了，可以延續安居樂業，帶領屏東繼續向前，打造幸福屏東的希望城市。（編輯：陳仁華）1111023